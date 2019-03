Hamarosan kezdik a minorita rendház felújítását

Április elsején kezdődik a romos állapotba került minorita rendház felújíása – ezt jelentette be Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke tegnap délelőtt Kézdivásárhelyen a zsúfolásig telt kantai Szentháromság római katolikus templomban, ahol Vargha Béla kézdi-orbaiszéki római katolikus főesperessel celebrálták a szentmisét.

Böjte Csaba ismertette: a közeljövőben kezdik a munkát a rendháznál, a tervek szerint 2020-ban be is fejezik a felújítást. A tervek szerint a műemlék felújítása után az épületben szobákat alakítanak ki hátrányos helyzetű fiataloknak, akik a szintén ott berendezett műhelyekben szakmát sajátítanak majd el. A földszinten menza is helyet kap, a belső udvart és a rendház kertjét pedig úgy alakítják ki, hogy különböző rendezvények lebonyolítására alkalmas legyen. A szociális kollégiumban negyven-ötven személyt fogadnak majd.

„Itt, a szülőföldünkön is becsületes munkából meg lehet élni” – hangsúlyozta Csaba testvér, aki a hívekkel együtt azokért mondott imát, akik segítségével, összefogásával megújulhat az értékes műemlék épület, illetve azokért, akik majd lakói lesznek a felújított minorita rendháznak. A szentmise végén Csaba testvér megáldotta azt a nemzeti színű szalaggal átkötött és a 2019-es évszámot viselő téglát, amelyet beépítenek a felújítandó épület falába.

A tégla megáldását követően Fejér László Ödön szenátor szólt a hívekhez és mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy egy álom valóra váljon. A honatya Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Bokor Tibor polgármestert, Vargha Béla főesperest, Magyarország kormányát, Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét említette, és azt is közölte, hogy a templomban Szőcs Gyula, a Conico Rt. vezérigazgatója, a munkálattal megbízott cég vezetője is jelen van, akit komoly partnernek ismernek, és aki már bizonyított a céhes városban. Vargha Béla főesperes szerint elérkezett az a pillanat, amikor minden adva van ahhoz, hogy hozzáfogjanak a rendház felújításához. Köszönetet mondott Csaba testvérnek azért, hogy ezt a nagy felelősséggel járó munkálatot elvállalta, és majd élettel tölti a meg a minorita rendházat. A szentmise a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Új rendeltetést kap a minorita rendház. Fotó: Iochom István

Ezt követően az alapítvány által működtetett otthonok gyermekei, a nevelők, a hívek és a világi elöljárók a minorita rendház kertjébe vonultak, ahol egy nagy méretű székely zászlót avattak fel. Itt Tamás Sándor megyeitanács-elnök szólt az egybegyűltekhez. A megyei önkormányzat vezetője a magyar történelemből ismert egykori zászlós urak mintájára Csaba testvért a modern kori zászlós embernek nevezte, aki kiemelt személyisége mostani társadalmunknak. „Ahogy a székely zászló jelkép nemzetünk számára, úgy Böjte Csaba mindannyiunk lelki irányítónk. Az a munka, amelyet hittel végez, követendő példa mindannyiunk számára” – fogalmazott a megyei önkormányzat elnöke. A nagy méretű székely zászlót Böjte Csaba áldotta meg, majd Tamás Sándorral és Fejér László Ödönnel felhúzták a zászlórúdra. A rövid ünnepség a székely himnusz közös eléneklésével fejeződött be.