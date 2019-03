A rendőrség napján

Sepsiszentgyörgyieken kívül illyefalvi és dobollói gyermekek lepték el a placcot, ahol a házigazdák különböző bemutatókat tartottak. Volt helyszínelőstand, ahol a bűnügyi rendőrség munkatársai mutatták be tevékenységük egy részét, egy terepszőnyegen forgalmisták tartottak interaktív közlekedésrendészeti előadást, és nagy volt az érdeklődés a rendőrfurgonba való beszállásnál, valamint a sziréna bekapcsolásánál is. A legújabb, pisztoly típusú radarkészüléket is többen kézbe vették. A tűzfegyvereket a fiúk kapták fel előszeretettel. Akcióbemutatókat is tartottak a rohamosztag tagjai és a bűnügyi rendőrök. Rendőrkutyával egy cigarettacsempész gépkocsiját kutatták át, egy másik kutya segítségével elkaptak egy kocsiba betörő „bűnözőt”. Volt némi lövöldözés is, természetesen vaktölténnyel. A rendezvényről ajándékcsomaggal távoztak a gyermekek. (sz.)