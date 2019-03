Következő írásunk

2019-03-25: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Sokan vártuk már, hogy a komor téli, hideg napok helyett ismét ránk mosolyogjon a nap, s a természet ébredésével együtt testünk-lelkünk is felüdüljön. A tavasz beköszönte egyben megújulást, új kezdetet is jelent, s az évszakváltás még a konyhákban is megmutatkozik: friss hónapos retket, zöldhagymát, salátát már helyi termelők is kínálnak a piacon, de kapható az egyre népszerűbb medvehagyma és zöld csalán is. Tavaszi összeállításunkban főként ezekre az alapanyagokra összpontosítva közlünk recepteket, ötleteket. Arra bátorítjuk olvasóinkat, próbálják ki, készítsék el, gondolják tovább javaslatainkat, így gazdagítva a családi menüket.