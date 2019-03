Üde ízek, tavasz a konyhában

Sokan vártuk már, hogy a komor téli, hideg napok helyett ismét ránk mosolyogjon a nap, s a természet ébredésével együtt testünk-lelkünk is felüdüljön. A tavasz beköszönte egyben megújulást, új kezdetet is jelent, s az évszakváltás még a konyhákban is megmutatkozik: friss hónapos retket, zöldhagymát, salátát már helyi termelők is kínálnak a piacon, de kapható az egyre népszerűbb medvehagyma és zöld csalán is. Tavaszi összeállításunkban főként ezekre az alapanyagokra összpontosítva közlünk recepteket, ötleteket. Arra bátorítjuk olvasóinkat, próbálják ki, készítsék el, gondolják tovább javaslatainkat, így gazdagítva a családi menüket.

A spárgavirágúak rendjébe, az amarilliszfélék családjába tartozó medvehagyma évek óta igencsak népszerű a fokhagymát idéző aromája, sokoldalú felhasználhatósága okán. Készülhet belőle ételízesítő, spagettikhez és tésztákhoz dukáló szósz, salátákhoz is kiváló, de levesekben vagy krumplival készült ételekben, különféle szendvicskrémekben is jól hasznosítható. Szórhatjuk szendvicsek tetejére, de bátran beledagaszthatjuk a kenyértésztába, fűszervaj hozzávalójaként is remek választás.

Családi összejöveteleink elmaradhatatlan süteménye a pogácsa, amelyet számtalan változatban készítek igen gyakran. Medvehagymával is próbáltam már, ám a napokban egy közösségi oldal főzős-beszélgetős csoportjában bukkantam egy igen érdekes változatára, amelyet a Budapesten élő Juhászné Ildikó közölt és készített.



Medvehagymás-chiamagos pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg sajt reszelve, illetve szóráshoz a tetejére, 1 dl görög joghurt vagy tejföl, 1 tojás, 12,5 dkg vaj, 1 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 2 teáskanál só, 1 teáskanál cukor, 2 evőkanál chiamag – drogériákban, élelmiszerboltokban is kapható –, 7-8 medvehagyma levél apróra vágva, 1 tojás a kenéshez. Az élesztőt a langyos tejben felfuttatjuk a cukorral majd a többi hozzávalóval kidagasztjuk a tésztát. 40 percig kelesztjük, majd lisztezett felületen 2 cm vastagra kinyújtjuk. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és 20 percet pihentetjük, ezt követően lekenjük tojással, megszórjuk reszelt sajttal, és 200 fokra előmelegített sütőben (alsó-felső sütési funkció) 20–25 percig sütjük.

A hétvégi ebédet is feldobhatjuk egy kis medvehagymával: a vajjal-tejjel kikavart forró krumplipürébe bátran aprítsunk egy kis marékkal, a különleges ízhatás érdekében a nokedli vagy galuska tésztájába is belekavarhatjuk. Ildikó a panírozást gondolta tovább, főételhez adta az erdei zöldet.

Medvehagymás-sajtos bundában sült karaj

Hozzávalók 4 főre: 8 szelet karaj, 2 tojás, víz, só, valamint annyi liszt, hogy egy nagyon sűrű palacsintatésztát kapjunk. Ebbe a masszába keverjük bele az aprított medvehagymát, illetve 5 dkg reszelt sajtot is. A hússzeleteket lazítjuk, sózzuk, lisztbe, majd a palacsintatésztába mártjuk. Bő forró olajban megsütjük, majd lecsepegtetjük és tálaljuk.

Juhászné Ildikó felvétele



Medvehagymás krémleves

A krémleves nem véletlenül népszerű: gyorsan elkészíthető, kellemes állagú fogás, amelyet azonban kár lenne kizárólag a téli hónapokban megfőzni. Tavasszal is érdemes próbálkozni a krémlevessel – a medvehagyma kiváló alapanyag hozzá, s amennyiben a vitaminpótlásra is fontos szempont, és szeretjük, akár friss csalánlevéllel is gazdagítható. A következő recept svédországi.

Fotó: saga.co.uk

Elkészítés: egy evőkanál vajon pároljunk meg egy kisebb fej felaprózott hagymát, majd adjunk hozzá 20 dkg megtisztított és felkockázott krumplit s ugyanennyi darabolt szárzellert (nagyobb áruházakban kapható, de akár el is hagyhatjuk). Öntsük fel egy liter zöldségalaplével vagy vízzel (ez esetben egy leveskockát is adhatunk az ételhez), forraljuk fel, majd lassú tűzön, a krumpli puhulásáig főzzük a levest. Ekkor adjuk hozzá a felcsíkozott, nagy marék medvehagymát – kb. 20 dkg –, majd egy-két percig főzzük még az ételt. Botmixerrel pürésítsük levesünket, majd kavarjuk simára. Tálaláskor tejfölt adunk hozzá és megszórjuk egy kevés szerecsendióval. Friss, ropogós kenyérrel, pirítóssal fogyasszuk.

Amennyiben gyorsan kell valami finomat varázsolnunk az asztalra, egy spagettivel, laskafélékkel is felszolgálható, látványra és ízre is üde, zöld mártás jó választás lehet. Amíg fő a tészta, nyugodtan összedolgozhatjuk egy késes aprítóban, esetleg botmixerrel.



Tavaszi pesto

Hozzávalók: csokornyi medvehagyma, hasonló mennyiségű petrezselyemzöld, 50 g parmezán sajt, 50 g fenyőmag – ez hasonló mennyiségű napraforgómaggal, esetleg mandulával is helyettesíthető –, 100–120 ml olívaolaj. Mossuk meg a zöld leveleket, vágjuk nagyobb darabokra, reszeljük le a parmezánt, majd a többi hozzávalóval együtt pürésítsük, ízesítsük frissen darált borssal, sóval. Szűrjük le a kifőtt tésztát, a főzőléből azonban tartsunk meg egy bögrényit. Kavarjuk össze a pestóval, s ha kissé kevésnek találnánk a mártást, bátran öntsünk hozzá a főzőléből – sokat javít az étel állagán, ízén is. A tésztakedvelő olaszok gyakran használják ezt a fortélyt.

Bár a szupermarketek kínálata révén gyakorlatilag bármikor bármit fogyaszthatunk, a friss és helyi idény-zöldségeknél, gyümölcsöknél jobbat mégsem lehet kínálni. Hónapos retek nélkül sokak számára elképzelhetetlen a tavasz, nem véletlen hát, hogy a piacok egyik legkeresettebb primőr termékének számít. Íme néhány ötlet, hogy ne csak a vajas kenyér mellé harapjuk.



Túrókrém retekkel

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 2–3 evőkanál görög joghurt, esetleg tejföl, egy nagy csokor hónapos retek, némi friss zöld kapor, só és bors ízlés szerint. Törjük át villával a tehéntúrót, lazítsuk a joghurttal, tejföllel, adjuk hozzá a finomra aprított kaprot. A retket mossuk meg, vágjuk fel vékony csíkokra, picit sózzuk, majd hagyjuk pihenni 10–15 percet, végül kavarjuk el a túróval. Pirítóssal fogyasztva finom reggeli, vacsora lehet, de akár sós ropogtatnivalók mártogatójaként is használhatjuk. Az így elkészített túrókrémet ízlesünknek megfelelően gazdagíthatjuk más fűszernövényekkel, a tehéntúróhoz pedig kevés juhtúrót is adhatunk, tovább fokozva az ízélményt.

Fotó: tresbohemes.com



Krémleves hónapos retekkel

Bár még soha nem kóstoltam a retket megfőzve, az alábbi recept mégis felkeltette a kíváncsiságomat. Egyszerű és viszonylag rövid idő alatt elkészíthető levesről van szó – a világhálón bukkantam rá az eatingwell.com honlapon –, hozzávalói pedig majdnem biztosan rendelkezésre állnak bármelyik konyhában.

Fotó: eatingwell.com

Így készül: aprítsunk fel két csokor retket, egy kisebb hagymát, majd kevés felhevített olajon – amelyhez akár némi vajat is adhatunk – enyhén pároljuk meg. Adjunk hozzá 25–30 dkg megtisztított, felkockázott krumplit, két bögre tejet, ízlés szerint sót és darált fekete borsot. Ha felforrt, lassú tűzön, fedő alatt főzzük levesünket, és amikor a krumpli megpuhult, botmixerrel pürésítsük. Tálaláskor kevés tejföllel, vékonyra csíkozott friss retekkel, petrezselyemzölddel gazdagíthatjuk ételünket.



Tavaszi krumplisaláta

Főzzünk meg 40 dkg krumplit héjában, tisztítsuk meg és még langyosan karikázzuk fel. Egy nagyobb tálba téve adjunk hozzá egy nagy csokor felaprózott zöldhagymát, egy csokor vékonyra szeletelt retket, illetve némi aprított petrezselyemzöldet. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, majd lazán kavarjuk össze a hozzávalókat kevés napraforgó- vagy olívaolajjal.

Fotó: caietulcuretete.ro

Aki szereti, kevés citromlével igazíthat a saláta ízén. Önmagában is finom eledel, de húsok vagy hal kísérője is lehet. Úgy vélem, langyosan a legfinomabb.