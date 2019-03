Dokumentumfilm a Szimplában

Simonyi Balázs filmrendező és ultrafutó személyesen hozza el Sepsiszentgyörgyre a 2017-ben bemutatott nagy sikerű dokumentumfilmjét, amely egyszerre vezet el a fizikai teljesítőképesség határára és az emberi lélek mélyére. A Fitness Tribe szervezésében a Szimplában ma 19 órától tekinthető meg a dokumentumfilm. A belépés ingyenes.

Előadás a családmodellről Kovásznán

A Pokolsár Egyesület és az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub társszervezésében ma 18 órától a Farkaslakáról érkező Hadnagy Jolán tart előadást Családmodell és gyermekvállalás a magyar népmesékben címmel a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében. A Kárpát-medencei előadás-sorozat eddigi helyszínei: Farkaslaka, Kénos, Segesvár, Sóvárad, Lengyeltóti, Somogyvár, Balatonboglár, Kéthely, Sóvárad, Máréfalva, Székelykeve, Kevevára, Hertelendyfalva voltak.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától a színházi világnap (március 27.) alkalmából Régóta élek címmel beszélgetésre kerül sor Nemes Levente Jászai Mari-díjas színművésszel (Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház a nagytermében március 27-én, szerdán, a színházi világnapon 19 órától Molnár Ferenc: Liliom előadását játssza. Rendező: Bocsárdi László.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban március 27-én, szerdán, a színházi világnapon 13 órától Danse Noir című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Barta Dóra.

JEGYEK válthatók az előadásokra a központi jegyirodában, illetve a www.biletmaster.ro weboldalon.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház március 27-én 11 órától a stúdiótermében A halhatatlanságra vágyó királyfi című népmese alapján készült bábjátékot játssza a színházi világnap alkalmából. A helyek száma korlátozott.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő és X – A rendszerből törölve – magyar thriller, román felirattal; 18.30-tól Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 18.45-től Ne érints meg! – román–német–cseh–bolgár–francia dráma, román felirattal; 20.45-től Marvel kapitány – amerikai sci-fi, kaland, akciófilm, román felirattal; 21 órától Csináld vagy hallgass – román vígjáték. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Kiállítás

NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör Kárpát-medencei varrottasok és hímzések a népművészet világában című kiállításának megnyitójára március 27-én, szerdán 17 órától kerül sor a belvárosi Szent József-plébánia hittantermében. Köszöntőt mond Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség elnöke. A kiállítást megnyitja Vinkler Aurélia Aranka hímző, népi iparművész, a népművészet mestere. A népművészeti tárlatot Szabó Lajos kanonok-plébános méltatja.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától magyar adás: Képpoézis – Egy új fogalom, a „képpoézis” meghonosítása céljából képzőművészeti-irodalmi pályázatot hirdet középiskolás diákok és felnőttek számára a gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány. * Zenekincsház 3. – A 20. századi és kortárs erdélyi magyar zeneszerzők műveit megszólaltató rovatban Viski János két magyar táncát játssza a kolozsvári Magyar Opera zenekara. * Az United By Music országos döntője Sepsiszentgyörgyön – Fogyatékkal élő zenészek számára szervezett országos tehetségkutató versenyt a holland mintára létrehozott United By Music Alapítvány, mely küldetésének tekinti, hogy folyamatos zenei oktatást, fejlesztést biztosítson a tehetséges fogyatékkal élők számára. A verseny sepsiszentgyörgyi döntőjén 19 zenész lépett fel az ország különböző városaiból, akiknek tehetségük mellett kitartásukat és tiszta, nyitott szívüket is megcsodálhatták a jelenlévők.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 7–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Fotosmartonoson. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán szombatig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi szemerjai Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Árkoson, szerdán Gidófalván a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

INTERAKTÍV MŰHELYMUNKA A TEINBEN. Március 27-én, szerdán 15 órától a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Mi a kulturális sokszínűség? címmel egzotikus kultúrákról tart interaktív műhelymunkát egyetemi hallgatók részvételével a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utca 5. szám alatti Medicom (telefon: 0267 352 657, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Manöken- és modellképzés

Táncos manöken- és modellképzés kezdődik a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány modell szakosztályában. A tanfolyam elméleti és gyakorlati modulokból áll: színpadi jelenlét, tartás, specifikus táncmozgás, catwalk, forgások, koreográfiák, alap és színpadi smink, fotózási ismeretek és a legfontosabb: az önbizalom-növelés. A tanfolyam időtartama 32 óra, sikeres vizsga esetén oklevelet adnak. Érdeklődni és feliratkozni személyesen lehet önéletrajz kíséretével március 31-ig munkanapokon 17–20 óráig Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatti székhelyen.