A 23 éves háromszéki sportoló tapasztalt ellenfele tizenegy éve lépett a hivatásos ökölvívás világába, a Mezei elleni összecsapást megelőzően negyven mérkőzésen tette próbára magát. A japán versenyző öklét győztesként harmincnégyszer lendítették a levegőbe, ezek közül ötször kiütéssel diadalmaskodott, mindössze négyszer szenvedett vereséget és kétszer bokszolt döntetlent. A kovásznai bokszoló a megérdemelt döntetlennek köszönhetően a harmatsúlyú világranglista 29. helyére ugrott, míg japán ellenfele visszacsúszott a 32. pozícióba. Mezei négy éve bokszol hivatásosként, ez idő alatt harmincegy nemzetközi mérkőzésen harcolt, ezekből kilencet megnyert, tizenhét alkalommal kikapott és ötször döntetlennel zárt.

„Kitűnő körülmények fogadtak Svájcban, Horgen természeti adottsága nagyon szép. Gabriella nagyszerű mérkőzést vívott a japán lány ellen, sorra bevitte az ütéseket, támadásban és védekezésben is tartotta magát a megbeszéltekhez. Az első menettől kezdve az utolsóig jobb volt ellenfelénél, azonban a bírók a látottak és Seki sérülése ellenére is döntetlent ítéltek. Külföldön egy döntetlen felér a győzelemmel, a közönség is Gabriella mellett állt, többen is gratuláltak neki a kiváló teljesítményhez. A székely lánynak idén ez volt az első mérkőzése, viszont nemsokára ismét szorítóba léphet Németországban vagy Nagy-Britanniában” – nyilatkozta lapunknak Pap Ferenc edző, aki köszöni a Romill Group, a Sport Világ és a Zhang család támogatását. (miska)