A Kemény-kastély őrei, a szászrégeni Lucian Blaga Technológiai Líceum csapata nyerte vasárnap a kézdivásárhelyi Vigadóban megtartott Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket országos örökségvédelmi verseny székelyföldi regionális fordulóját és egyben a brüsszeli tanulmányutat. A kolozsvári országos döntőbe a Nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum csapata és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata is továbbjutott – adta hírül az RMDSZ sajtóirodája.

iochom istván » „Az Örökségünk Őrei mozgalom olyan generációt nevel, amely fontosnak tartja épített örökségünk megbecsülését, és amely nemcsak nyilatkozatokban, hanem tettekben is hozzájárul annak védelméhez. Az RMDSZ 2012-ben indította útjára az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programot, amely nagyon hamar egész Erdélyt lefedő mozgalommá nőtte ki magát, és amelyet ma már európai sikertörténetként, példaértékű programként említenek az Európai Unióban. Nagy öröm számunkra, hogy idéntől Kovászna megye is bekapcsolódott az első hivatalosan elismert műemlékvédelmi versenybe, megmutatva Székelyföld kincseit, bebizonyítva, hogy értik és tudják, hogy mindnyájunk közös feladata megőrizni és továbbadni azt, amit az erdélyi magyarság teremtett” – mondta el Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke.

A csapatokat Fejér László Ödön szenátor, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke, Csép Andrea Éva Maros megyei parlamenti képviselő és Kiss Imre megyei főtanfelügyelő is köszöntötte, Novák Zoltán Csaba Maros megyei szenátor üzenetét pedig munkatársa tolmácsolta. „Kovászna megye a kúriák földje, a borvizek országa, olyan épített örökség és természeti kincs birtokosai vagyunk, amely párját ritkítja. Örömmel tapasztaljuk, hogy a fiatalok ráéreztek ennek az ízére, a maguk módján ismerkednek meg műemlékeinkkel, fedezik fel az örökségvédelem szépségét, felelősséggel viszonyulnak kulturális értékeinkhez. Itt, a céhes városban különösen van, amire büszkék legyünk az épített örökség terén, de ismerjük azt is el, hogy bőven van feladat és tennivaló is. Ezek a fiatalok példát mutatnak, tanulhatnánk tőlük” – fogalmazott Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, aki gratulált a háromszéki diákoknak, hogy idéntől csatlakoztak az Örökségünk Őrei mozgalomhoz.

A fél éve tartó verseny regionális döntőjén négy csapat méretkezett meg az országos döntőbe jutásért, ahol a szakmai zsűri az eddigi tevékenységüket és az örökbe fogadott épületet bemutató rövid produkciót értékelte.

Döntésük alapján a székelyföldi regionális döntő nyertese a szászrégeni Lucian Blaga Technológiai Líceum, akik a marosvécsi Kemény-kastélyt fogadták örökbe. Jutalmuk Winkler Gyula európai parlamenti képviselő által felajánlott brüssze­li tanulmányút. Emellett az országos döntőbe jutott a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum csapata, akik a nyárádszentlászlói unitárius templomot mutatták be, és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum, kiknek védence a kantai minorita rendház. A döntőn részt vett még az egykori Székely Katonanevelde épületét örökbe fogadó Nagy Mózes Elméleti Líceum második csapata is.

A három regionális döntő nyertesei április 7-én Kolozsváron a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban méretkeznek meg az országos díjért.