A múlt heti Gazdakörben írtunk a székelyföldi falugazdászok németországi szakmai útjáról, amelyen alapos betekintést nyerhettek a Lemken, Krone és Grimme mezőgazdasági gépgyártó cégek működésébe, megismerhették legújabb termékeiket. Akkor a világranglista élvonalába tartozó gyárak közös vonásairól számoltunk be, most az egyedi részletekről írunk. Elmondhatjuk, hogy mindhárom gyárban előszeretettel fogadják a látogatók csoportjait, elveik szerint „a szóbeszéd a legjobb reklám”.

A csernátoni AgroWest gépkereskedő által szervezett szakmai út első állomása volt a Lemken mezőgépgyár. A cég székhelye Alpenben található. 1780-ban alapították, 1820-ban gyártotta az első ekéjét. A talajmegművelő gépeket gyártó vállalat azóta is családi tulajdonban van, jelenleg a hetedik generáció vezeti a céget. A tavalyi gazdasági évben 360 millió eurós forgalmat valósított meg. Németországon kívül Oroszországban, Kínában, Indiában és Franciaországban is működtet üzemeket. Az alpeni székhelyen található a kutatási részleg – ahová csak külön engedéllyel lehet belépni –, a fejlesztésnél nagy hangsúlyt fektetnek az elektronikára. Az újításokon száz mérnök dolgozik. Ugyanilyen lényeges a szervizelés, a forgalmazók személyzetének folyamatosan biztosítják a képzést.

A Lemken-termékek 77 százalékát exportálják a világ minden sarkába, a maradék 23 százalékot Németországban értékesítik. Csak megrendelésre dolgoznak, az igénylő farmer leghamarabb nyolc hét múlva kaphatja meg a kért gépet. A termelés hét hektárnyi fedett területen zajlik. Egyedi részlegük a kovácsműhely, ahol a nagy terhelésnek kitett alkatrészeket hőkezeléssel formálják, edzik. A gyártási folyamatban számos robotot használnak, a nyers fém darabolását, formálását, hegesztését szinte emberi beavatkozás nélkül végzik.

A Krone székhelye Spelleben található. A falugazdászok köszöntésére a székhely előtti árbócra a román zászlót húzták fel, a bemutató teremben nem hiányzott a magyar nyelvű Üdvözöljük sem. Spelleben lénye­gében minden a Kroneról szól. A gyár mellett van Krone szálloda, étterem, mezőgazdasági gép- és traktormúzeum, és az már szinte természetes, hogy a helység egyik utcája is a Krone nevet viseli.

A szálastakarmány-készítő, silózógépek mellett közúti pótkocsik gyártásával is foglalkozik a családi vállalkozás, hatalmas használtgép-kereskedést is működtet. A cégcsoport 2017. augusztus 1. és 2018. július 31. között kétmilliárd eurós forgalmat valósított meg.

1906-ból való az első Krone-mesterlevél, 1925-ben gyártotta az első önitatóját, 1945-ben kezdett ekéket gyártani. Érdekesség, hogy az akkor gyártott ekékhez ma is tudnak alkatrészeket biztosítani. A gyár ötvenhektárnyi területen fekszik, a csarnokok felülete 17 hektár. Hozzá nem értő személy is láthatja az évek során végzett bővítéseket. Van olyan csarnok, amely ötven évvel ezelőtt épült – nyilván, mostani felszereltsége megfelel a legmagasabb technológiai követelményeknek. A kutatásban, fejlesztésben 360 szakembert foglalkoztatnak. Az emberi erőforrás, az utánpótlás biztosítására folyamatosan 150 diáknak biztosítanak szakmatanulási lehetőséget, az inasévek végeztével 95 százalékuk a gyár alkalmazottja lesz.

A Krone-gépek alkatrészeinek húsz százalékát gyártják helyben, a fennmaradó nyolcvan százalékot beszállító cégek biztosítják. A beszállítók a gyár hetven kilométeres körzetében találhatók, gyakorlatilag a környék iparának zöme a Krone megrendeléseire alapoz.

A Krone 208 féle szálastakarmány-készítő gépet gyárt, csak kaszagépből 57 modell közül lehet választani. Folyó évben 28 ezer darab gyártását tűzték ki célul. A termelés nagy részét megrendelésre alapozzák. Az ezer lóerős motorokkal felszerelt önjáró silózókat 215 méter hosszú csarnokban szerelik össze. Évi négyszáz darabot tudnak legyártani, naponta majdnem három silózó hagyja el a szerelőcsarnokot. Augusztus-március között van a csúcstermelés, júniustól augusztusig leáll a gyártás, ebben az időszakban végzik a karbantartási munkákat. A legyártott gépek alapos minőségi ellenőrzésen esnek át, ezt követően a nagyobb gépeket újból szétbontják, így csomagolják, szállítják a forgalmazókhoz, ahol képzett gépészek újból összerakják.

A Dammeban működő Grimme gyárat 1861-ben alapították, az egykori kovácsműhely helyén található a mai gyár is – amely most hatalmas területen, 150 ezer négyzetméteren fekszik. Mivel a városkában már nem volt terjeszkedési lehetőségük, kissé távolabb, 15 kilométerre építették fel az önjáró répa-, illetve burgonyabetakarítókat gyártó csarnokot, valamint a berendezésekhez szükséges szállítószalagokat készítő InterNorm gyárat is. A Grimme cégcsoport része a műanyag alkatrészeket gyártó InterNorm vállalat is. Az évek során számos hasonló tevékenységet végző vállalkozást vásároltak fel, így az amerikai Spudnikot, a dániai AsaLiftet. A világ 12 országában van Grimme-leányvállalat. 2017-ben 445 millió eurós forgalmat valósítottak meg, 2450 alkalmazottat foglalkoztattak (a második világháború után 50 munkásuk volt), közülük 1234-en a dammei gyárban dolgoznak. 150 géptípust gyártanak, főként répa- és burgonyatermesztéshez, de a gyökeres zöldségek termesztéséhez szükséges célgépeket, hangsúlyosan betakarító kombájnokat is előállítanak. A cégpolitika szerint a folyamatos fejlődés nem mehet a minőség rovására.

Érdekes statisztikákkal ismerkedhettek meg a Grimmenél a falugazdászok. Meglepő, de a világon a legnagyobb területen Kínában termelnek burgonyát. A világ burgonyával beültetett összterületének 31 százaléka található ott, India és Oroszország az összfelület 11–11 százalékát adja. Az Európai Unió országai közül Lengyelország két százalékot tudhat a magáénak, ugyanennyi az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Nigéria és Banglades részesedése. Ukrajnában található a pityóka-összfelület hét százaléka, a világ többi országa 30 százalékot ad.

Répatermelés terén Oroszország jár az élen 24 százalékos területi részarányával, második az Amerikai Egyesült Államok tíz százalékkal. Kína a világ répatermesztési összfelületének három százalékát, Lengyelország 5 százalékát adja.