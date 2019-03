Hatalmas volt a verseny a 47,8 millió eurós, tavaly augusztusban induló kiírásnál, az ügynökség számítógépes rendszere közel 6400 pályázat feltöltését engedte, összesen 95,6 millió euró értékben. Az igazgatónő elmondása szerint a megyében nem volt túl nagy érdeklődés az intézkedés iránt, mindössze 16 pályázatot tettek le. Az előző években is hasonló volt a helyzet, 15–20 pályázat érkezett be hozzájuk. Most összesen 3190 pályázat került fel a nyertesek listájára. A megyei öt nyertes közül négy erdővidéki, egy pedig borosnyói. Van köztük méhész, állattenyésztő és növénytermesztő is.

A kiírás első hónapjában, tavaly augusztusban 55 pont volt a minimális minőségi küszöb (csak az 55, illetve a nagyobb pontszámú pályázatokat lehetett feltölteni a számítógépes rendszerbe), majd szeptemberben 45 pontra csökkent. Viszont szeptember elején a számítógépes rendszer leállt, nem engedte további pályázatok feltöltését. A megye gazdálkodóinak hátrányt jelentett, hogy a tavalyi pályázható összegből nem biztosítottak külön keretet a hegyvidéken gazdálkodóknak, az előző évekkel ellentétben, amikor külön alapra pályázhattak. Az igazgatónő elmondása szerint az járt jól, aki családi vállalkozás formájában pályázott, mivel az értékelésnél harminc pontot lehetett szerezni ezáltal. Most az utolsó nyertes is 60 pontos volt, ekkora pontszámot elég nehéz volt elérni, hacsak nem ilyen formában pályáztak.

Az igazgatónő ezúton is fel szeretné hívni a mostani és az előző évek nyerteseinek figyelmét, hogy minden egyes objektum, amelyet belefoglaltak az üzleti tervükbe, kötelező, a vállaltakat a megvalósítás három éve és a monitorizálás három éve alatt be kell tartani. A monitorizálás (követés) három éve a második részlet kifizetésétől kezdődik. Kötelezően meg kell valósítani a vállalásokat, betartani a válogatási feltételeket, amelyekért pontozták, a gazdaságot sem részben, sem egészben nem szabad eladni vagy átadni, nem szabad felhagyni a mezőgazdasági tevékenységgel, ellenkező esetben a kapott 15 ezer eurót részben vagy egészben visszafizettetik, és a hivatal ezt szeretné elkerülni.

Az egyszerű üzleti tervben vállalni kellett a gazdaság korszerűsítését és bizonyos értékben termény-, illetve termékértékesítést. Az állattartást is tartalmazó pályázatoknál kötelező volt a trágyatároló megléte, illetve annak megépítése a pályázat végső kifizetése előtt. Viszont az is megengedett, hogy a gazdaságban termelődő trágyát szerződés alapján elszállítják a környezetvédelem által engedélyezett községi vagy állattenyésztő cég tulajdonában levő trágyatárolóhoz, 75 kilométeres körzetben. Sőt egyszerű, oldalfallal ellátott fóliás tárolót is lehet építeni, amelyhez nem szükséges az építkezési engedély kiváltása.

A megyei sikeres pályázók első részletként a támogatási összeg (15 ezer euró) 75 százalékát kapják meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt viszont feltétel, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százalékának megfelelő összegben terményt vagy terméket kell értékesíteni – vagyis 2250 euró értékben – a második részlet igény­léséig. Viszont, ha az üzleti tervben megfogalmazott objektumok hamarabb megvalósulnak, a pályázók három évnél hamarabb is igényelhetik a második részlet kifizetését. Az állandó lakhelynek és a cég, vállalkozás székhelyének azon községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Ha ez nincs így, akkor kilenc hónap áll a rendelkezésre, hogy a pályázó a lakhelyet és a cég székhelyét megváltoztassa. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen, viszont csak az illető községben vagy annak 75 kilométeres körzetében. Ha időközben a pályázó alkalmazásba kerül, akkor erről értesítenie kell a vidékfejlesztési irodát.