Nem tudja Sepsiszentgyörgy önkormányzata, hogy mihez kezdjen a főtérnek a megyeháza és a prefektúra előtti részével: Antal Árpád polgármester elmondása szerint idén is csak rögtönözni fognak, új tervet nem dolgoztak ki az évekkel ezelőtt nagy port felvert sárkánydombos elképzelés helyett, amelynek megvalósítása a prefektúra akadékoskodása miatt elmaradt.

A jelenlegi óriáshomokozó télen a korcsolyapálya alapjául szolgált, néhány hét múlva pedig a Szent György Napok főszínpadát állítják fel ott, akárcsak tavaly. Hogy a városünnep után mi lesz a lehangoló állapotú területtel, azt még nem tudni: egyelőre költségvetése sincs a megyeszékhelynek, arról nem is beszélve, hogy bármiféle beruházáshoz a pénzen kívül terv és közbeszerzési eljárás is kell.

Ezek híján improvizálnak: ideiglenes megoldásokkal próbálják hasznosítani, illetve elrejteni a félbemaradt építkezés helyét, ahol Antal Árpád szerint „rég lenne valami, ha hagyták volna”. Az elöljáró hozzátette: abban reménykedik, hogy egyszer majd az önkormányzat azt tehet, amit akar, nem pedig azt, amit a titkosszolgálatok akarnak.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2015 tavaszán fogadta el azt a tervet, amely a főtér kialakítása mellett az Erzsébet park bővítését is magában foglalta.

Az elképzelés az volt, hogy a megyeháza és a prefektúra előtt is zöldövezet legyen, mégpedig nem is akármilyen, hanem egy fekvő sárkányra emlékeztető, fűvel borított térplasztika. A székelyföldi románok fóruma ezt románellenesnek ítélte – úgy gondolták, hogy a dombbal a Mihai Viteazul-szoborcsoportot kívánják eltakarni –, és hadjáratot indított ellene, amit meg is nyert, mivel az akkori prefektus által indított perben a bíróság a terv ellenzőinek adott igazat. A városvezetés a következő évben újra nekifutott az övezeti városrendezési terv elfogadásának, amivel újabb perek kezdődtek, és emiatt a főtér befejezése – ami két-három heti munka lenne, és ezt a városi kertészet végezné el – bizonytalan időre leállt.