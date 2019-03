Gyermeksereg túrázott Sepsiszentgyörgy határában

Gáspár László hetedik éve szervezi a Kisbakancs-túrákat, s mint lapunknak elmondta, a résztvevők magas száma azt bizonyítja, az emberek igénylik azt, hogy családjukkal kimenjenek a természetbe, ám mint neki többen is jelezték, magukra vagy kisebb létszámban nem igazán mernek elindulni. A mostani magas létszám őt is meglepte, s mint fogalmazott, a kirándulásokon megbízható barátai segítik, ők a csoport végén haladnak, s hátvédekként arra vigyáznak, hogy ne maradjon le senki. Egyébként a HEKE Kisbakancs-túrák Facebook-csoportban rendszeresen közli a túra leírását, s most egy csoportkép kapcsán azt is megjegyezte: „ekkora csapatot még nem látott a Marinka-puszta”.

Az eddigi résztvevői rekord egy tavaly áprilisi, a Vargyas-szorosba szervezett kiránduláson született, akkor 166 érdeklődőt vonzott az erdővidéki kalandozás, de a tavalyi késő őszi, Fundata környékére szervezett túrára is 135 kiránduló jelentkezett. Gáspár László megjegyezte, az a céljuk, hogy aki szereti az efféle kiruccanásokat, „és jönni szeretne, az jöjjön is”. Ebben az évben további hét kirándulást terveznek, a következő alkalommal Feketehalom környékére kirándulnak április 13-án.