Provokálta a medvét a támadásban elhunyt férfi

A rendőrség közlése alapján a férfi fát és más tárgyakat dobott a medvebarlang irányába. A rendőrség információit a Szé­kelyudvarhelyi Vadászegyesület igazgatója, Fazakas Attila is megerősítette. Mint mondta: a férfi végzetes hibát követett el, amikor nem számolt a nagyfokú ve­széllyel. „Szegény fiú nem tartotta be az elemi szabályokat. Kicsit ivott is, s bár hajtóként is dolgozott, és többször találkozott már medvével, nem vette figyelembe, hogy milyen veszélynek teszi ki magát” – mondta Fazakas Attila, hozzátéve, hogy az eseményt követően a medve viselkedése megváltozott, az állat, amelyet a vadászok ismertek, és amely eddig nem okozott gondot, erőszakossá vált, és még a környéket felügyelő vadászokra is rátámadt.

A vadászegyesület képviselője szerint az eset kapcsán a napokban minden lehetőséget megvizsgáltak, és úgy vélik, az lenne a legjobb, ha az állatot lelőnék, és bocsait a Balánybánya Környéki Rehabilitációs Központba szállítanák. Úgy véli, nem lenne eredményes, hogy elaltassák és csendesebb helyre költöztessék, mert esetleg még agresszívebbé válna, ha nem a barlangjában ébred fel. Közben az egyesület kérte a környezetvédelmi tárcától az állat kilövésének engedélyezését, a választ mára várják. Mint ismert, a medve pénteken sebesítette meg a férfit, aki később belehalt sérüléseibe.