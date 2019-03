A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatási, illetve hallgatói támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre. Az idei pályázatnál néhány újdonságra is figyelni kell.

Az oktatási-nevelési támogatás összege idén is 22 400 forint (körülbelül 336 lej), a hallgatói támogatás összege pedig 2800 forint (körülbelül 42 lej). Leadási időszak: március 22.–május 3. A program koordinátora az idei pályázat újdonságait is közölte a sajtóval; a közleményben az áll, hogy ezentúl szükséges kitölteni az igénylő szülő foglalkozására és munkáltatójára vonatkozó adatokat is. Ugyanakkor az új adatvédelmi törvény értelmében a 16 éven felüli gyermeknek, akinek igénylik a támogatást, ugyancsak alá kell írnia az adatvédelmi nyilatkozatot.

Továbbá – amint tavaly is – az igénylések leadásához kötelező melléklet az igénylő szülő érvényes személyazonossági igazolványának másolata, a gyermek érvényes személyazonossági igazolványának vagy születési bizonyítványának másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét, valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, ezt indokló irat. Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet. Az utolsó határidő május 3-a. Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, vagy letölthetőek a program honlapjáról.