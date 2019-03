TOVÁBBRA IS KÓDOLJÁK A SPORTKÖZVETÍTÉSEKET. Továbbra sincs megnyugtató megoldás arra, hogy a határon túli magyarok számára is elérhetővé váljanak az M4 Sport sportközvetítései – derül ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által a Krónikának eljuttatott válaszból.

A lap azt követően kereste meg a magyar közszolgálati média vezetőségét, hogy geokódolás miatt a határon túli nézők nem követhették a magyar sportcsatornán a labdarúgó-válogatott Szlovákia, valamint Horvátország ellen rendezett mérkőzéseinek közvetítését. Az MTVA sajtóosztálya tegnap arról tájékoztatott, hogy az M4 Sport csatorna kizárólag az adott esemény nemzetközi jogtulajdonosaival kötött szerződéseinek megfelelően tudja közvetíteni az egyes kiemelt nemzetközi sporteseményeket, akik a tulajdonukat képező sporteseményeket országonként értékesítik, azzal a kitétellel, hogy az adott ország csak az országhatáron belül szolgáltathat, ezzel biztosítva a külföldi jogtulajdonosok számára, hogy teljes áron tudják érté­kesíteni a jogokat más országokban is. (Krónika)

IDŐSEKET IS ALKALMAZNI FOGNAK. Angajez 45+ néven indult kampány az életkori alapon történő diszkrimináció ellen. Egyes ágazatokban a munkáltatók már 40 éveseket sem szívesen vesznek fel, pedig 300 ezer munkavállaló hiányzik jelen pillanatban a munkaerőpiacról – derül ki abból a tanulmányból, amelyet a KPMG tanácsadó cég a Román Akadémia Gazdasági Kutatóintézetével közösen készített a munkáltatók Concordia érdekvédelmi szervezetének a felkérésére. Annak ellenére, hogy a cégvezetők folyamatosan panaszkodnak a súlyosbodó munkaerőhiány miatt, az idősödő embereknek kihívást jelent megfelelő állást találni. „A leggyakoribb ok, amiért a munkáltatók ódzkodnak az idősebbek alkalmazásától, az, hogy attól tartanak, mivel nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, magasak a bérigényeik. A másik fő ok, hogy egy 40 körüli embernek van már egy munkastílusa, amelyen nehéz változtatni” – állítja Costin Tudor, a kampányban részt vevő undelucram.ro szakportál alapítója. Anca Zaharia, a HR Select munkaerő-közvetítő cég projektmenedzsere szerint azonban érezhető már a változás a piacon, néhány éven belül valószínűleg a 45 éven felüliek is keresettek lesznek. (Maszol)

RENGETEG LEÁNYANYA. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2017-ben Romániá­ban 742 kamasz lány 15 éves kora előtt szült, 18 938-an pedig 15–19 éves korukban váltak édesanyává. A számok az elmúlt években hasonlóak voltak, ezek alapján az Európai Unió élvonalába tartozik Románia. A Mentsétek meg a gyermekeket! szervezet szerint a jelenséghez nagymértékben hozzájárul a szegénység, a tájékozatlanság, és hogy az iskolákban nagyon ritkán vagy egyáltalán nem tartanak szexuális felvilágosítást. Aggasztó tény az is, hogy a terhes lányok szinte semmilyen egészségügyi vizsgálatra nem jutnak el, és gyakrabban hoznak világra koraszülött csecsemőket is. „Ha minden közösségből két férfit börtönbe zárnának, mert szexuális viszonyt folytat egy 18 évnél fiatalabb lánnyal, akkor lehet, hogy a többiek közül akadna, aki ezen elgondolkozna és nem tenné” – nyilatkozta Geor­geta Podar, a marosvásárhelyi Materna anyavédő központ vezetője. (Székelyhon)