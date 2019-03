Ugyanerre hivatkozva kérték egy hete Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök ügyvédjei a politikus ellen első fokon hozott tavalyi elmarasztaló ítélet megsemmisítését. A korrupciós bűncselekményekről elfogadott, 2000 óta hatályos törvény előírja, hogy a korrupciós pereket alapfokon speciális bírói tanácsok tárgyalják. A legfelsőbb bíróság egy korábbi, a speciális tanácsokat számonkérő megkeresést azzal hárított el, hogy a legfelsőbb bíróságon valamennyi bíró rendelkezik a korrupciós bűncselekmények tárgyalását feltételező szakosítással, tehát bármilyen összetételű bírói tanács eleget tesz a törvény előírásainak.

A mostani alkotmányos panasszal nem Dragnea fordult az alkotmánybírósághoz, hanem Florin Iordache, a képviselőház alelnöke, volt igazságügyi miniszter, akire a szociáldemokrata pártelnök egészségügyi problémáira hivatkozva néhány napra átruházta a házelnöki teendőket.

Iordache beadványában a parlament és a legfelsőbb bíróság közti alkotmányos konfliktus megállapítását és megoldását kérte az alkotmánybíróságtól. Arra hivatkozott, hogy a legfőbb instancia jogértelmezésével önhatalmúlag hozzátett a parlament által elfogadott törvényhez, hol­ott a törvényeket a parlament hivatott hozni, a bíróságnak pedig csak alkalmaznia kellene azokat.

Az alkotmánybíróság két hasonló – Liviu Dragneát közvetlenül is érintő – panasz esetében is alkotmánysértőnek minősítette az igazságszolgáltatási szervek eddigi joggyakorlatát. Tavaly novemberben a bukaresti kormány panaszának helyt adva az öttagú bírói tanácsok újraalakítására kötelezte a legfelsőbb bíróságot, idén januárban pedig megállapította, hogy sértik az alaptörvényt a legfőbb ügyészségnek a Román Hírszerző Szolgálattal kötött együttműködési megállapodásai, amelyekkel a titkosszolgálatot is bevonták a nyomozati munkába. Ez utóbbi esetben is a panasz beadásának napján éppen hiányzó Dragnea helyett Iordache fordult az alkotmánybírósághoz a képviselőház nevében.