Irodalomtörténeti előadás

Dr. Reisinger János művészet- és irodalomtörténész Világszem című irodalmi kitekintősorozatának követke­ző előadását március 28-án, csütörtökön 18 órától tartja Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A Magyar költők a szabadságról című, versmondással, verselemzésekkel tarkított előadásban Kölcsey Ferenc, József Attila, Heltai Jenő és Nemes Nagy Ágnes „szólal” meg. Az előadó magyarországi irodalomtörténész, az irodalomtudomány kandidá­tusa (MTA), 35 éve tart ismeretterjesztő előadásokat a Kárpát-medence településein, bemutatva a magyar költészet és képzőművészet legjelesebb darabjait vagy kellőképpen nem méltányolt alkotásait. Előadásai tíz éve szerepelnek a Duna TV műsorán, ingyenesen letölthetők a www.bibliacentrum.hu honlapról. Az előadások után szívesen válaszol a közönség kérdéseire, illetve dedikálja a témához tartozó könyveit.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Ozsdolán a polgármesteri hivatal gyűléstermében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Színház

ELŐADÁSOK A SZÍNHÁZI VILÁGNAPON. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház ma 19 órától a nagyteremben Molnár Ferenc Liliom című színművét játssza. Rendező: Bocsárdi László. * A sepsiszentgyörgyi M Studio mozgásszínház a Háromszék Tánc­stú­dióban ma 13 órától előadja a Danse Noir című produkciót. Rendező-koreográfus: Barta Dóra.

Zene

KAMARAZENE. A Plugor Sándor Művészeti Líceum X–XII. osztályos ének szakos diákjai és tanáraik koncerteznek Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától az Árkosi Kulturális Központban. Fellépnek Szekeres Tas, Imreh Bernadette, Opra Gergő, András Mária, Nagy Noémi, Bularca Emanuela, Deák Abigél, Kanabé Nóra, Fehér Katalin, Kerezsi Csanád Róbert diákok és Babos Margit, Sebestyén-Lázár Enikő, Székely Kitti Fruzsina, Mihály Imola, Oláh Badi Alpár tanárok. Zongorakíséret: Kömíves-Bokor Zsuzsa, Imreh Irén Klaudia és Opra Balázs József.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő; 16.45-től Harvie és a bűvös múzeum – cseh animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Marvel kapitány – amerikai sci-fi, kaland, akciófilm, román felirattal; 18.45-től Bazi nagy francia lagzik 2. – francia vígjáték, román felirattal; 20.45-től Instant család – amerikai családi vígjáték, magyarul beszélő; 21 órától Amit a férfiak akarnak – amerikai romantikus vígjáték, román felirattal.

Kiállítás

NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör Kárpát-medencei varrottasok és hímzések a népművészet világában című kiállítását nyitják meg ma 17 órától a belvárosi Szent József-plébánia hittantermében. Köszöntőt mond Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség elnöke. A kiállítást megnyitja Vinkler Aurélia Aranka hímző, népi iparművész, a népművészet mestere. A tárlatot ft. Szabó Lajos kanonok-plébános méltatja.

KISS MANYI – HÁROMSZÉK „SZÜLÖTTE”. A legendás színésznő születésének 108. és halálának 48. évfordulója alkalmából felidézik jelentős alkotásait, életének útke­reséseit. A kiállítás március 28-án, csütörtökön 17 órakor nyílik Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban. Házigazda: Márton Lichtfusz Katalin, a Lábas Ház kiállítótér szaktanácsadója; a kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsanna.

Hitvilág

NŐK NAGYBÖJTI LELKINAPJA. Március 30-án 15 órától a nők részére nagyböjti lelkinapot tartanak Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébániatemplomban.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok; 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel; 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval; 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 9.15-től dicsőséges rózsafüzér; 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra; 12.15-től Déli magazin.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán szombatig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INTERAKTÍV MŰHELYMUNKA A TEINBEN. Ma 15 órától a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Mi a kulturális sokszínűség? címmel egzotikus kultúrákról tart interaktív műhelymunkát egyetemi hallgatók részvételével a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba. Ugyanott hat személynek még lehetősége van feliratkozni a budapesti kirándulásra.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Gidófalván, csütörtökön Étfalvazoltánban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

KÖZGYŰLÉS. A volt politikai foglyok Kovászna megyei szervezetének évi közgyűlését március 29-én, pénteken 10 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Városi Művelődési Házban. Elvárják a tagság megjelenését.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala kéri mindazokat a párokat, akik idén ünneplik az 50. vagy 60. házassági évfordulójukat, hogy jelentkezzenek a hivatal 25-ös szobájában (hétfőtől péntekig 9–15 óráig) április 5-ig vagy a következő telefonszámok egyikén: 0267 316 365, 0737 433 028.

ÖRMÉNY NEMZETI EST OZSDOLÁN. Március 28-án, csütörtökön 18 órától a Zsögön Zoltán Műve­lődési Otthonban a Zöld Nap Egyesület szervezésében kerül sor az év első örmény nemzeti estjére. Ez alkalommal egy örmény verset is meghallgathatnak Alen Margaryan előadásában. A Friend of the Environment projekt örmény EVS-önkéntese mutatja be szülőföldjét. Interaktív bemutatójából többet megtudhatnak Örményországról, híres örményekről, ünnepekről és a hagyományos ételekről.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utca 5. szám alatti Medicom (telefon: 0267 352 657, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.