Negyedik helyezést értek el a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola által is támogatott székelyföldi szakács-, cukrász- és pincértanoncok az V. Schnitta Sámuel Országos Emlékversenyen. A Szolnokon megtartott rangos magyarországi versenyen kilenc csapat vett részt – adja hírül a Kovászna Megyei Tanács közleménye.

A megmérettetés egyfajta összetett tantárgyverseny, amelyet minden évben megszerveznek, és amelyre ezúttal március 23–24-én került sor. A szolnoki vetélkedővel kapcsolatban Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója elmondta: „Úgy érzem, hogy lépéshátrányból indultunk akkor, amikor először vettünk részt ilyen versenyen. Itthon a szakoktatás és a vendéglátás becsülete csorbult, ezért helyre kell állítani. Igény mindenképp van rá, hotelek, panziók, éttermek folyamatosan keresik a szakképzett munkavállalókat. Oktatási intézményként szorgalmaztuk, hogy a Schnitta Sámuel nevével jelzett versenynek legyen székelyföldi fordulója is, mert azt akarjuk, hogy a diákok lássák, Magyarországon mire képesek a velük egykorú és hasonló iskolákban tanuló társaik. Nyilván könnyebb egy olyan rendszerben haladni, ahol a felszerelés lényegesen jobb, ahol az oktatási rendszerben nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlat, de fontos azt is elmondani, hogy a fejlődés nálunk is érezhető.”

A székelyföldi csapat tagjai: Deák Erika, Gödör Adrián, Benedek Gellért, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola diákjai; Ferencz András, a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola tanulója, valamint László Dániel, a székelyudvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola tanonca.

Felkészítésükben a sepsiszentgyörgyi Mátyás Andrea cukrász és Kovács Gábor Áron séf vállalt szerepet. Mindkét fiatal szakemberre egyaránt jellemző a kreativitás és a szakmai felkészültség. Meglátszott ez a csapat munkáján, amely a vidék hagyományos ízeit, fogásait öltöztette új köntösbe, a menü igencsak ínycsiklandóra sikerült: az előétel sült paprikás fűszervaj volt, hozzá rózsaborsos tepertős pogácsa, valamint libamájpástétom borlekváros birsalmával. A folytatás is a székely ízekből táplálkozott: tárkonyos burgonyakrém­leves császárszalonnával, ezt tiszai fogas követte, méghozzá konfitált koktélparadicsom-textúrával. A felhozatalban volt sorbet, a főfogás pedig marhabélszín erdei gombás rizottógolyóval és balzsamecetes habbal, amelyet pudingszerű poharas desszert, a semolina kísért. A László Dániel és Benedek Gellért szakácsok által készített ételeket, valamint a Ferencz András cukrász által sütött csilis-málnás csokitortát Gödör Adrián és Deák Erika pincérek szolgálták fel.

„Mindenképp elégedettek vagyunk a csapat teljesítményével. Önmagában is nagy dolog, hogy olyan ételsort tudtak összeállítani, amely egy igen erős mezőnyben megállja a helyét úgy, hogy akkora nyomás nehezedett rájuk, mint egy nagy presztízsű vendéglő berkeiben, és ennél is többet jelent, hogy míg a korábbi versenyeken már a puszta részvétel is eredmény volt, ezúttal azonban komolyan labdába tudtunk rúgni: a fejlődés tehát egyértelmű” – összeg­zett Gáj Nándor.