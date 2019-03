Magyar származású íróé lett a legfurább könyvcím

Vasárnap zárult a lipcsei könyvvásár, ahol idén is díjazták a legszokatlanabb könyvcímet, és most egy magyar származású író, Henrik Szanto, illetve egyik munkája kapta az elismerést. A Hyppytyynytyydytys 9 darab y betűt tartalmaz, ami valószínűleg elég is volt a díjhoz. De számok nélkül, csak ránézve a szóképre is látszik, hogy nem hétköznapi cím­adásról van itt szó.

A 30 éves slammer édesanyja finn, édesapja magyar, Németországban született és nőtt fel, jelenleg Bécsben él. A könyvben tizenkét slamszöveg olvasható. A szerző elmondta, hogy a Hyppytyynytyydytys egy műszó, amely finnül azt az örömöt fejezi ki, amikor valaki párnákon ugrál. A legszokatlanabb könyvcímet hatodik alkalommal díjazták a lipcsei könyvvásáron egy online olvasói közösség és a zsűri szavazatai alapján. (MTI)