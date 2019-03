Érkeznek a gólyák

Mintegy tíz százalékát foglalták el eddig a Háromszéken nyilvántartott 250 fészeknek a vidékünkre visszatérő gólyák. A tavasz hírnöke idén először Bikfalván foglalta el fészkét, azóta pedig több háromszéki településről is jelezték jelenlétüket. A Rara Avis madárvédő egyesület felkészült az újabb gólyaszezonra, szükség esetén átmeneti befogadásukra vagy akár élelmezésükre is.

Két éve Uzonba, tavaly Bikfalvára érkezett fészkébe az első gólya, és idén ugyanitt kapták lencsevégre március 8-án az első madarat, Sepsiszentgyörgyön három helyre is visszatértek – vázolta lapunknak Kelemen László egyesületi elnök. Felidézte, az előző évi tavaszi havazásban bizony szükség volt a lakosság segítségére, hogy a zord körülmények közt is táplálékot biztosítsanak a madaraknak. Amennyiben idén is megismétlődnének a hideg, havazásos napok, mindenképpen támogatni kell őket abban, hogy megfelelő mennyiségű élelem­hez jussanak.

Kelemen László egyébként azt tapasztalja, a háromszékiek figyelnek a madarakra és gyakran fordulnak az egyesülethez tanácsért, segítségért. Mivel szeretnének megfelelő körülményeket teremteni a vidékünkre visszatérő gólyáknak, újabb programot indítottak, a villanyoszlopokra rakott fészkeket kívánják biztonságossá tenni. Megyeszerte számba veszik az oszlopok tetején lévő, egy méternél nagyobb fészkeket, majd az összesítést eljuttatják az áramszolgáltatónak, így a gólyák távolléte alatt – szeptember és március között – egy fémszerkezet segítségével megemelik azokat.

Így szeretnék elkerülni, hogy az erős szél lesodorja, esetleg súlyuk alatt leszakadjanak az elektromos vezetékek – vázolta a madárvédelmi egyesület elnöke. Ugyanakkor arra kérte a lakosságot, időben jelezzék az egyesületnél – e-mail-cím: rara-avis@freemail.hu –, ha olyan oszlopot látnak, ahol fészektartó szerkezetre lenne szükség, hogy azt még a gólyák érkezése előtt ki tudják helyezni.