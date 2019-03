Népszavazás az EP-választások napján?

Klaus Iohannis államfő a civil szervezetek képviselőivel konzultált tegnap arról a szándékáról, hogy május 26-ára, az európai parlamenti választás napjára népszavazást is kiírjon az igazságszolgáltatás függetlensége ügyében.

A megbeszélésről távozó civilek elmondták: a meghívottak mintegy 80 százaléka a referendum kiírását kérte az elnöktől, aki erre ígéretet is tett. A lehetséges kérdésről vagy kérdésekről még nem született döntés, az egyeztetésen az államfő meghallgatta a civil szervezetek erre vonatkozó javaslatait.

Elena Ghioc, a Románia Kezdeményezés nevű szerve­zet képviselője elmondta: szerintük az egyik lehetséges kérdés a kor­rupciós cselekmények bün­tetésének szigorítására vonatkozhatna, egy másik a köztisztviselőkkel szemben támasztandó feddhetetlenségi követelményekre, egy harmadik pedig azt célozná, hogy ne lehessen sürgősségi kormányrendeletekkel módosítani a büntetőjogot.

Cătălin Teniţă, a Geeks of Democracy nevű szervezet képviselőjének értesülése szerint az államfő egy egyszerű, kevés technikai részletet tartalmazó, elvi jellegű kérdéssel készül a választókhoz fordulni, ami tisztázhatná, hogy támogatják-e vagy elutasítják az igazságszolgáltatás átszervezésére és a büntetőjog módosítására irányuló kormányzati törekvéseket.

Marian Rădună, a #Re­zistenţa mozgalom tagja azt mondta, az általa képviselt szervezet több mint két éve várja a népszavazás kiírását.

Mihai Dragoş, a Romániai Fiatalok Tanácsának elnöke úgy nyilatkozott, hogy az általa vezetett szervezet, de a Romániai Diákszervezetek Szövetsége és a Tanulók Országos Tanácsa nevében is közölte az államfővel: részt kívánnak venni egy tájékoztató jellegű kampányban, mert szükségesnek tartja, hogy a fiatal nemzedék pontos ismeretek birtokában fejezhesse ki álláspontját a szóban forgó kérdésekkel kapcsolatban.

Egy múlt heti rendezvényen az elnök megerősítette: azt szeretné bebizonyítani a népszavazással, hogy a szociálliberális kormánynak nincs választói felhatalmazása az igazságügyi törvények módosítására. „Szeretném, ha a román nemzet világossá tenné, eltűri-e a korrupciót, vagy húzunk egy vonalat, és kimondjuk, hogy elég volt” – mondta az államfő.

Nem először történne meg, hogy referendumot is szerveznek a választásokkal egy időben, a kétféle voksolás összevonásáról most is a nagyobb részvétel, saját választóinak a mozgósítása reményében dönthet az államfő.