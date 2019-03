A Magyar költők a szabadságról című, versmondással, verselemzésekkel tarkított előadásban Kölcsey Ferenc, József Attila, Heltai Jenő és Nemes-Nagy Ágnes „szólal” meg. Az előadó magyarországi irodalomtörténész, az irodalomtudomány kandidátusa (MTA), 35 éve tart ismeretterjesztő előadásokat a Kárpát-medence településein, bemutatva a magyar költészet és képzőművészet legjelesebb darabjait vagy kellőképpen nem méltányolt alkotásait. Az előadások után szívesen válaszol a közönség kérdéseire, illetve dedikálja a témához tartozó könyveit.

Középpontban a kucsmagombák

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban ma 17.30 órától várják az érdeklődőket a László Kálmán Gombászegyesület Moeszia. Erdélyi Gombász 9–10. mikológiai kiadványának bemutatójára. A kiadványt az egyik főszerkesztő, valamint Puskás Attila biológus ismerteti. A rendezvényen szakszerű, meghatározással egybekötött vetített képes ismertetőt tartanak a kucsmagombákról. Közreműködnek: P. Magyarosi Imola színésznő, valamint fuvolán és zongorán Könczey Kinga és Krecht Emese.

Nyílt nap véradással

A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthonban ma nyílt napra és véradásra várják az érdeklődőket. A szülők betekintést nyerhetnek a gyermekek szabad tevékenységeibe, a sarkak, kuckók világába; a tornateremben berendezett vérközpontban minden felelős szülő, nagyszülő, barát, önkéntes véradó lehet. A vérvételt a Kovászna Megyei Vérközpont szakképzett személyzete végzi. Vért az adhat, aki betöltötte a 18 évet, 50 kg fölötti a súlya, nem krónikus beteg és nem áll gyógyszeres kezelés alatt. A véradás nem hosszú folyamat, ma már öt perc kell hozzá, és hitbéli meggyőződés, hogy az önkéntes cselekedet életet ment. A sepsiszentgyörgyi vérközpont egyedüli az országban, amely heti két alkalommal délutáni műszakban is dolgozik, illetve évente több véradási akciót is szervez. A Benedek Elek Napközi Otthon meghívja szülői közösségét, barátait, támogatóit, vegyenek részt egy jó cselekedettel össze­hangolt nyílt napon. Az esemény partnere a Kovászna Megyei Vérközpont és a dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.

Kalendárium Baróton

Március 29-én, pénteken 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a Környezetünk, életünk sorozat meghívottja Moraru P. Norbert természetvédelmi szakember (Székely­udvarhely), aki Az ébredő vadon, avagy tavasz a természetben címmel tart vetített képes előadást arról, hogy mire figyeljen oda ebben az időszakban, aki kimegy a természetbe. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház március 29-én, pénteken 19 órától és 31-én, vasárnap 19 órától Maria Wojtyszko: Sam, avagy felkészülés a családi életre előadását játssza a nagyteremben. Rendező: Bocsárdi László.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi magyar színház Parti-Nagy Lajos: Ibusár zenés-táncos huszerettjét adja elő március 31-én, vasárnap 19 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Rendező: Kolcsár József. Jegyár: 20 és 25 lej.

Zene

KAMARAZENE. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) rendkívüli kamarazenekoncerten fellép a Brassói Egyetem zenetanszékének diákja és tanára: Theodora Ciurezu (hegedű) és Mihaela Pavel (zongora). Mű­soron: Bach-, Kreisler-, Brahms- és Enescu-művek. Belépő: 10 lej.

DALOL A VÁROS KÓRUSTALÁLKOZÓ. Sepsiszentgyörgyön március 29-én, pénteken 18 órától a belvárosi református templomban fellépnek a város kórusai és dalárdái.

HATÁRTALANUL. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum és a budapesti Bornemissza Péter Szakgimnázium zenetagozatos diákjai, kórusai és zenekarai közös hangversenyükre várják az érdeklődőket március 30-án, szombaton 10 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A hangversenyre a Határtalanul programban kerül sor.

Kiállítás

KISS MANYI – HÁROMSZÉK „SZÜLÖTTE”. A legendás színésznő születésének 108. és halálának 48. évfordulója alkalmából felidézik jelentős alkotásait, életének útkereséseit. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítása ma 17 órakor nyílik Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban. Házigazda: Márton Lichtfusz Katalin, a Lábas Ház kiállítótér szaktanácsadója; a kiállítás ku­rátora: Szebeni Zsuzsanna.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT III. emeleti termében március 29-én, pénteken 18 órától megnyitják Ábrahám Jakab grafikus kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A tárlatot megnyitja Zigler Ágnes művészettörténész. Közreműködik: Szigyártó Mária (ének) és Szigyártó György (zongora). A kiállítás megtekinthető április 26-ig, keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Tánc

ÚJRA TÁNCHÁZ lesz március 29-én, pénteken 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes. A tánc- és énektanítás a Küküllő menti programhoz igazodik. Kötelező a váltócipő. A részvétel ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től Asterix: A varázsital titka – francia animációs családi film, magyarul beszélő és A királynő kutyája – belga animációs film, románul beszélő; 18.30-tól Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 18.45-től Kafarnaum – A remény útja – libanoni–amerikai dráma, magyar felirattal; 21 órától Ne érints meg! – román–német–cseh–bolgár–francia dráma, román felirattal és Az átkelés madarai – kolumbiai–dán–mexikói dráma, magyar felirattal. * Vasárnap 16.30-tól kezdődik A művészet templomai című dokumentumfilm-sorozat. Az Olaszország gazdag kulturális örökségét bemutató ismeretterjesztő sorozat filmjeit külön csoportok számára is vetítik, bejelentkezéssel.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán szombatig naponta 8–16 óráig, Uzonban holnap 8–16 óráig a 4-es transzformátorállomás (a bikfalvi kijárat és a volt kollektív) környékén szünetel az áramszolgáltatás.

ELŐADÁS. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség tanácstermében március 29-én 18 órától Surányi Zoltán magyarországi szaktréner tart előadást Ki nevel a végén? – a „neveletlen” 12–14 éves gyermekkel való kapcsolatban rejlő lehetőségek címmel. A belépés ingyenes.

11. VIGADÓ AKADÉMIA. Raff Róbert Többre vagy képes. Hogyan lehetsz eredményes? címmel tart előadást ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A belépés díjtalan.

ÖRMÉNY NEMZETI EST OZSDOLÁN. A Zsögön Zoltán Művelődési Otthonban ma 18 órától a Zöld Nap Egyesület szervezésében kerül sor az év első örmény nemzeti estjére. Ez alkalommal egy örmény verset is meghallgathatnak Alen Margaryan előadásában. A Friend of the Environment projekt örmény EVS-önkéntese mutatja be szülőföldjét.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Étfalvazoltánban, pénteken Fotosmartonoson és Angyaloson a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

AUTÓBUSZ. 50 személyes kirándulóbusz indul Csíksomlyóra a június 1-jei, Ferenc pápa által celebrált szentmisére és a pünkösdi búcsúra. Ez az utolsó hét a regisztrálásra, ami nélkül nem lehet belépni a helyszínre. Aki csoporttal megy a pápalátogatásra, nem kell külön regisztrálnia. Iratkozni, érdeklődni a 0749 233 447-es telefonon 16 óra után.

Túrák

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya két túrát szervez a hétvégén. Március 30-án, szombaton gyalogtúra a bodzai Piliskére. Útvonal: Nyéni-hágó–Piliske (1223 m)–Dobolló. Túrahossz: 13 km. Lesz medvehagymaszedés és szalonnasütés. Indulás 8 órakor a Carrefour elől saját autókkal. Túravezető: Mester-Nagy Ildikó (telefon: 0745 791 109). ☻ Vasárnap gyalogtúra a Hatod-tetőtől Málnásfürdőig. Indulás 8 órakor a sepsiszentgyörgyi távolsági autóbuszmegállóból. Érdeklődni Fekete Mihálynál a 0755 641 732-es telefonon.

A TERMÉSZETJÁRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA Süsü-túrát szervez április 1-jén, hétfőn a Sepsiszentgyörgy környéki hegyekbe 16 km-es útvonalon. Indulás 9 órakor a Süsü Szent György-szobortól. Szalonnasütés is lehetséges. Túravezető: György Ignác.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utca 5. szám alatti Medicom (telefon: 0267 352 657, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.