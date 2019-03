Hegyes kucsmagomba és társai / 2.

Nem olyan könnyű megtalálni, mint tartósítani a kucsmagombákat. Főleg, ha azok még nem, vagy alig bújtak ki az avar alól. Rendkívül jól belesimulnak környezetükbe. Könnyű ággal a kezükben, érzéssel és alaposan szokták átvizsgálni szakértőik a kucsmagombás helyeket. Van úgy, hogy valaki egyet sem lát meg belőlük, más pedig onnan akár meg is szedi a kosarát. Ahogy a Zempléni-hegységben mondják: A susujkához jó szem kell, ággal megkapargálják a lapit, hogy hol van. Mondják, van mérges változata is. (K. Gy. E., Mogyoróska). A kucsmagomba szedéséhez kell bizonyos szakértelem is. Nem véletlenül mondják többfelé, nem csupán Háromszéken például, hogy ez az a gomba, amelyik amikor kicsi, akkor nagy, s amikor nagy, akkor kicsi. Ugyanis a fiatalabb példányok („a kicsik”) szára rövidebb, de nagyobb az értékesíthető kalap, míg az idősebb példányok hiába „nagyok” és magasak, könnyebb meglátni azokat, a hosszú száron többnyire már csak elsatnyult, kisebb méretű kalapokat találunk.

Sepsikőröspatakon az itteni gombakirály kassal (kosárral) kutatja át a terepet (máskor meg csupán acskó – zacskó, szatyor – van nála), meg gombászóbottal, ha a legnehezebbikét végzi a föld feletti gombák után való kutakodásnak, azaz suskázik. Könnyű ággal a kezükben, érzéssel és alaposan át szokták vizsgálni szakértőik a suskás helyeket.

A moldvai magyarok bercsogászni mennek. Ahol plopfák vannak, a láposokba, ahol tós hely van az erdőbe, ott a péterkegomba. (B. C., Gorzafalva) Van úgy, hogy reggel háromko már megyünk gombászni. A legtöbbet megdolgozni a bercsogért ke. Miko a rakottya rügye vala­mennyire bimbózik, lehet bircsogászni. (…) A bercsog a nap feljöveteléné látszik a legjobban, délbe megfonnyad s ebújik a levél alá, ágga keresik, a rakottyásba termik. (…) Ha hajnalba megyek, a hajnali, ha regvel, akkor a regveli imádságot mondom el, hogy legyen szerencsém, vagy ha volt szerencsém gombászáskor. (D. A., Klézse)

A piacra is meg otthoni finomságnak is keresett kucsmagombához jó szem és szimat kell, még ha kiváló helyismerő is az ember. Nem ritka, hogy jelet tesznek, például fára, ágra aggatott rongydarabot a lelőhelyhez. Ha valaki már ural egy helyet, nem illik pont oda menni.

Zsigmond Győző