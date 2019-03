Engedélyezhetik a cannabist

A kérdésről nyilvánosan elsőként Eugen Teodorovici pénzügyminiszter beszélt, aki azt is elmondta: ez több európai országban is gyakorlattá vált már, és orvosi szempontból indokolt lenne az intézkedés, hiszen „segítséget nyújthat az utolsó stádiumban levő betegek fájdalmának enyhítésében”.

Cseke Attila szenátor a Radio France Internationale-nak adott nyilatkozatában azt mondta: „Van már néhány – és nem is kevés – olyan európai uniós ország, amely már legalizálta, legutóbb talán Nagy-Britannia. Tehát a szakemberek vélhetően támogatják ezt, és meg is tudják indokolni a fontosságát. Egy februárban elfogadott ajánlásában az Európai Parlament is azt javasolja a tagállamoknak, hogy tegyék meg ezt a lépést. Ha kell, mi is meg fogjuk tenni, ennek azonban kizárólag a szakemberek javaslatára kell megtörténnie, nekik kell dönteniük ebben a kérdésben.”

Az innovatív kezelési formákhoz való hozzáférés biztosítása érdekében létesítette az egészségügyi minisztérium a cannabis gyógyászati célú felhasználásának engedélyezését mérlegelő munkacsoportot, amely folytatja az egyeztetéseket – közölte 20-án este a szaktárca. A munkacsoport egy nappal előbb tartotta első ülését, ahol az egészségügyi minisztérium, az egészségbiztosítási pénztár, az országos gyógyszerügynökség képviselői, a felnőtt és gyermekpszichiátriai szakbizottságok vezetői, valamint a betegegyesületek képviselői vettek részt.

A találkozón a szakemberek rámutattak, a cannabidiol nevű cannabisszármazékot tartalmazó egyetlen olyan készítményt, amely hatásosnak bizonyult két ritka epilepsziaforma, a Dravet-szindróma és a Lennox-Gastaut-szindróma kezelésében, az USA gyógyszer- és élelmezésügyi hatósága már törzskönyvezte, jelenleg azonban kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban forgalmazzák. Európai forgalomba helyezésének engedélyezése 2019 első felében várható – áll a közleményben, amely szerint a román törvények engedélyezik a cannabidiol használatát gyógyszerekben. A találkozón részt vevők hangsúlyozták ugyanakkor, hogy különbséget kell tenni a cannabis pszichoaktív hatóanyaga, a tiltott szerek listáján szereplő THC, illetve a terápiás céllal használható cannabidiol (CBD) között. (Agerpres)