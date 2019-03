Átadták az első babacsomagokat

Amint korábban többször is beszámoltunk róla, az erdélyi magyar gyermekek számára is kérvényezhetők a magyar kormány támogatásai a Köldökzsinór Programon keresztül. Az anyasági támogatás és a babakötvény az Eurotrans Alapítvány segítségével is igényelhető – hangsúlyozta az esemény kapcsán tegnap Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans elnöke.

Az anyasági támogatás gyermekenként egyszeri 64 125 forint (jelenlegi árfolyam szerint 966 lej), ikertestvérek esetén gyermekenként 85 500 forint (jelenlegi árfolyam szerint 1288 lej) támogatást jelent. A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. „Minden Románia területén élő, magyar állampolgársággal rendelkező gyermek édesanyja kérheti az anyasági támogatást. A kérelmező szülőnek nem kell magyar állampolgársággal rendelkeznie, illetve az apa jelenléte sem szükséges a támogatás igénylésekor” – idézi Nagy Zoltán Leventét, az Eurotrans Alapítvány elnökét az RMDSZ hírlevele.

A babakötvényprogram azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstár egy számlát nyit a gyermek részére, amelyre 42 500 fo­rintot helyez el – részletezte az elnök. Ez évente kamatozik, így a megtakarítással majd a 18. évét betöltött gyermek rendelkezhet. A babakötvényt a 2017. június 30-a után született gyermekekre igényelheti a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője. A támogatási adatlap mellett ehhez szükséges a gyermek magyar anyakönyvi kivonata és a kérelmező személyigazolványa vagy útlevele.

Fontos megjegyezni: ha a gyermek még nem rendelkezik magyar anyakönyvi kivonattal, a támogatási kérelem leadásakor az anyakönyvezési eljárás is elindul. A dokumentáció előkészítésében és a formanyomtatványok kitöltésében is segít az Eurotrans Alapítvány, amelynek munkatársai eddig közel ezer kérelmezőnek nyújtottak segítséget az ügyintézésben – tette hozzá Nagy Zoltán Levente.