A képviselőház szállításügyi bizottságának elnöke szerint a közúti infrastruktúra fejletlensége óriási hátrányt jelentene egy esetleges rendkívüli állapotban. „Kulcsfontosságú a mobilitás javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, mert nemcsak mi, hanem a szövetségeseink is veszélybe kerülhetnek egy nem kívánt konfliktus esetén” – hívta fel a figyelmet a liberális képviselő. Romániában a vasúti hálózat száz éve nem bővült, az autópálya- és a gyorsforgalmi úthálózat messze elmarad a közép-európai átlagtól, a közutak több mint egyharmada pedig még mindig földút vagy – jobb esetben – kővel burkolt útszakasz. (Főtér)

VÉDD MEG A VÁROSODAT! címmel aláírásgyűjtő kampányt kezdeményezett Dorin Florea, Marosvásárhely polgármeste­re, aki molinókon, postaládákba dobott levelekben, helyi újságokban kér segítséget Marosvásárhely lakóitól, kifejtve, hogy egyes tanácsosok, politikusok az évek folyamán mindent elgáncsoltak, ami a város fejlődését, jobbra fordulását jelentette, például a Somostetőt, a ratosnyai vízvezetéket, a közúti forgalom észszerűsítését, a kórházi fedett parkolót, a Szászrégen–Marosvásárhely–Székelykocsárd közötti gyorsvasút kiépítését és a belvárosi mélygarázs tervét is. A polgármester akciója felháborodást váltott ki a helyi tanácsban vele együttműködő RMDSZ, illetve az ellenzékként megnyilvánuló Szabad Emberek Pártja és a Népi Mozgalom Pártja bizonyos köreiben. A magyar szövetség álláspontja szerint a kihelyezett plakátok által hirdetett aláírásgyűjtés nem több a marosvásárhelyi emberek megvezetésénél, ugyanis az említett beruházások közül több is az országos hatóságok hatáskörébe tartozik, és fennáll a veszélye annak, hogy az aláírások során megszerzett adatokat a jövő évi helyhatósági választások során kampánycélokra kívánják felhasználni. (Krónika)

PONTA EGYIK JELÖLTJE JÓL BESZÉL MAGYARUL. Victor Ponta pártelnök, Corina Creţu európai uniós biztos és Mihai Tudose volt miniszterelnök foglalja el a Pro Románia párt európai parlamenti jelöltlistájának első három helyét, utánuk pedig a Moldovai Köztársaság korábbi miniszterelnöke, a magyar nyelven folyékonyan beszélő Iurie Leancă is mandátumhoz juthat. Victor Ponta a sajtótájékoztatóján elmondta, pártjuk minden románt képviselni akar, Iurie Leancăt pedig nagyon jó románnak tartja. „Az ő és az én miniszterelnöki mandátumom egy időre esett, ő tette a legfontosabb és legkomolyabb dolgokat Moldováért” – vélekedett. Iurie Leancă egy több évvel ezelőtti tévéműsorban Cristian Tabără műsorvezető kérdésére reagálva azt mondta: „én büszke vagyok, hogy magyar nyelvet tanultam, mivel – még egyszer – nagyon szép nyelv, és szeretem ezt a nyelvet”. A tanulmányait Moszkvában folytató, majd az Egyesült Államokban nagyköveti tisztséget is betöltő Leancă a magyar mellett román, orosz, angol, francia és bolgár nyelven is beszél. (Maszol)