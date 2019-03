Nincsenek migránsokat segítő, név nélküli bankkártyák, minden kártyatulajdonos személyazonossága ismert, ezt havonta ellenőrzik is – jelentette ki Natasha Bertaud európai bizottsági szóvivő tegnap Brüsszelben.

A szóvivő a Magyarországon elfogott, az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaként azono­sított szíriai férfi magyarországi büntetőeljárására vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva arra emlékeztetett, hogy a pénzzel előre feltöltött bankkártyákkal a Görögországban már legálisan tartózkodó menekülteket támogatják az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által indított program keretében. A kártyát csak Görögországban lehet használni.

A bankkártyákkal kapcsolatban elmondta, nincs információjuk arról, hogy az érintett, az Iszlám Állam tagjaként tömeges kivégzésben való részvétellel vádolt szíriai részesült-e vagy sem ilyen kedvezményben. A kártya lehetővé teszi tulajdonosuk azonosítását, és azt, hogy mikor és hol, valamint hogy mire használta – emelte ki a szóvivő.

Hangsúlyozta, hogy a terrorizmus elleni küzdelem, az emberek biztonságának szavatolása az Európai Bizottság legfontosabb prioritásai közé tartozik, amelyet érintően a testület már számos javaslattal állt elő. „Minden unióba érkező ember mélyreható biztonsági ellenőrzésen esik át, amelyet egyebek mellett a külső határok közelében felállított ellenőrző állomásokon dolgozó határőrök, rendőrök vagy a parti őrség emberei végeznek” – közölte Natasha Bertaud.

Elmondta azt is, hogy az Európai Unió anyagilag és gya­korlati eszközökkel is segíti a migrációs nyomással küzdő görög hatóságokat. A támogatások felhasználását, a vonatkozó programok menetét, valamint az esetleges visszaélést vagy helytelen felhasználást több uniós intézmény is szigorúan ellenőrzi. Hozzátette továbbá, hogy az Európai Bizottságnak nincs szerepe a tagországok nemzeti hatóságai által folytatott eljárásokban, azokról nincs információja.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség pénteken terrorizmus gyanúja miatt vette őrizetbe Magyarországon azt a szíriai férfit, aki három éve az Iszlám Állam nemzetközi terrorszervezet tagja, és 2016-ban kivégzésekben vett részt.

Kelen László, a férfi ügyvédje az M1-nek korábban azt nyilatkozta, védence Görögországban kapta a bankkártyát, és havonta utaltak rá pénzt.