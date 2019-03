Kezdetben úgy tűnt, a fórum nem jöhet létre, hiszen Lázár-Kiss Barna András polgármester és a döntéshozó testület előzetesen úgy döntött, hogy nem kocsmában kell azt megtartani, hanem egy intézményben, és erre a legjobb helyszín a városi művelődési ház nagyterme, így ők ott várták a tüntetőket. A tiltakozók azonban nem voltak hajlandóak elfogadni ezt, mondván, a fórumot nem a polgármester, hanem ők kezdeményezték, ezért kitartanak az eredeti helyszín mellett, az pedig a Rózsa vendéglő.

A vendéglő udvarán gyülekező tömeget némileg meglepte, amikor Lázár-Kiss Barna András baróti elöljáró a helyi tanácsosokkal és Tamás Sándor megyeitanács-elnökkel együtt megjelent, gesztusukat a jelenlévők meg is tapsolták. A Rózsa vendéglő terme megtelt, látszott, hogy a baró­tiak számára fontos problémáról van szó, az elmúlt hetekben a közösségben óriási feszültség gyűlt fel a tervezett családi típusú házak felépítése és az oltszemi otthonból ideköltöztetendő gyermekek ügyében. Az is kiderült, ez csak a felszín – tulajdonképpen az elmúlt harminc év kudarcai, sikertelenségei kerültek napvilágra a lakossági fórumon, ahol a jelenlévők nyíltan kérték számon választott vezetőiktől az évtizedes eredménytelenségeket.

A tüntetők nem tágítanak

A beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a családi házak elleni petíció kezdeményezői és az azt aláírók nem tágítanak, elszántak, nem elégednek meg ígéretekkel, nem tűrik a félremagyarázást, a megfélemlítést, és határozottan kitartanak amellett, hogy Baróton ne épülhessenek fel ezek. Elszántságukat bizonyítja az is, hogy akár egy népszavazás kezdeményezésére is készek, ha szükséges. A fórumon az illetékesek tudomására hozták, hogy addig nem lépnek vissza, amíg a megkötött szerződést nem érvénytelenítik, ugyanis szerintük a város erre sem szociálisan, sem infrastrukturálisan nincsen felkészülve.

Az összejövetel végén a felek abban egyeztek meg, hogy a megyei tanács felül fogja vizsgálni az érvényben lévő szerződés jogi feltételeit, és amint eredményre jutnak, újabb nyilvános beszélgetésre kerül sor Baróton.

A lakossági fórumon Lázár-Kiss Barna András polgármester és a helyi városvezetés mellett jelen volt még Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Bokor Attila megyei szaktanfelügyelő, Kiss Imre megyei főtanfelügyelő, Vass Mária, a gyermekjogvédelmi és szociális igazgatóság vezetője.

Az, hogy mennyire nem akarják az emberek ezt a beruházást, már az első kérdés után kiderült. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke hiába próbálta elmagyarázni, hogy nem új keletű dolog ez a megyében, nem egy ilyen ház épült már, másfél éve arról beszél a megyei és a baróti tanácsban is mindenki, hogy Erdővidék központjába két családi típusú házat építenek, a megyei tanácsban hétszer volt napirenden, míg a baróti tanácsban négyszer beszéltek róla, és mindhárom magyar párt támogatta azt, az embereket ez nem elégítette ki. Az sem nyugtatta meg őket, amikor a megye első embere ígéretet tett arra, hogy az április végi megyei költségvetés elfogadását követően Barót városnak lehetősége nyílik a megyei tanáccsal közösen, pályázat útján felújítani a város tulajdonában lévő iskolákat. Jelentős összegről van szó, amelynek felét a megyei, míg a másik felét a helyi tanács állná – vetette fel.

Az elégedetlen megnyilvánulások, bekiabálások folytatódtak akkor is, amikor Lázár-Kiss Barna András elöljáró próbálta elmagyarázni, hogy a 24 gyermeket teljesen el fogják különíteni, a két intézményt különválasztják, a baróti gyermekek nem fognak az újonnan érkezőkkel érintkezni, nem költöztetnek ki egyetlen helyi iskolából sem tanulókat, új munkahelyek jönnek létre, az egész beruházás nem kerül egy lejébe sem a városnak. A fórum résztvevői a szavába vágtak, és nem fogadták el az érveit. A jelenlévők mindvégig azt hangoztatták: bárhová lehet építeni, csak Barótra ne, és ők ezt bármi áron megakadályozzák.

Teltházas fórum a Rózsa vendéglőben

Hasonló helyzetbe került Vass Mária és Bokor Attila is: az ő érveikre sem volt kíváncsi senki, ahogyan a helyi RMDSZ-es tanácstag, Pál-Szilágyi Zoltán beszédére sem.

Üdvrivalgással fogadták viszont Torma Tünde megjegyzését, aki elmondta, azért vannak itt, hogy az illetékesek tudomására hozzák: egyszer az itteni gyermekekre fordítsanak ekkora figyelmet, és ne a 24 újra. „Mi sajnáljuk ezeket a gyermekeket, azt mondják ránk a tanácsos urak, hogy mi nem értjük meg őket, ezek jó lelkű gyermekek, mindannyian Isten csodás kis teremtményei vagyunk, ez is igaz. De mi azért jöttünk most ide, mert szeretnénk azt, hogy a mi gyermekeink is ugyanolyan figyelmet kapjanak, mint ez a 24! A mi gyermekeink is elmennek versenyre, szerepelnek, és mindenhonnan jó eredményekkel térnek haza, de azt tapasztaljuk, hogy ez a 24 gyermek most sokkal fontosabb Barót városának, mint a mieink az előkészítősöktől fel egészen a líceumig!” – hangoztatta.

A résztvevők arra sem voltak vevők, amikor Tamás Sándor megyei elnök azt mondta, a szerződést nem lehet felbontani, csak egymillió euró visszafizetése árán.

A fórumon jelen lévő Benedek H. János elmondta, hogy még nem látott olyan szerződést, amelyet ne lehetett volna módosítani. „Elolvastam a megyei tanács hivatalos közlönyében a társulási konvenciót, és amennyire visszaemlékszem, nem a szerződésben lévő összeg dupláját, hanem a költségek dupláját kell visszafizetni. Lehet, valaki másként emlékszik, de én így emlékszem, és ezt logikusnak is tartom. Azt kellene megnézni, és ezt javaslom, mivel a szerződéskötő nem Barót városa, hanem a megyei tanács és a gyermekvédelmi igazgatóság, nézzék meg pontosan, mit ír ez a szerződés. Amennyiben eddig a pillanatig csak tervezési költségek voltak – építési ugye nem lehet, mert a területek üresek –, ezek nem haladhatják meg a teljes összeg tíz százalékát. Látván az elégedetlenséget, feltevődik az is, hogy nem lehetne-e egy másik területet keresni, nem hiszem, hogy ezt a módosítást nem lehetne megtenni, hiszen a gyermekekről van szó, és nem a helyszínről” – fogalmazott.

A fórum végén két kérdést tett fel Benedek Erika moderátor a jelenlévőknek: ki áll ki amellett, hogy megépüljenek ezek a családi házak, és ki van amellett, hogy az egésznek nincs most itt az ideje, és nem szeretnék, hogy felépüljenek ide ezek a házak. A teremben nagy hurrogás-fújolás közepette a jelen lévő RMDSZ-es tanácsosok az első kérdésre igennel válaszoltak, míg a jelenlévők túlnyomó többsége továbbra is a családi típusú házak Baróton való létesítése ellen szavazott.

Albert Egon