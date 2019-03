A fegyház bejáratának szomszédságában tartott tájékoztatón Csóti György megismételte azon álláspontját, mely szerint a két székely fiatal egy példátlan, egyértelműen a titkosszolgálatok által felépített, bizonyítékok nélkül is súlyos, elmarasztaló ítéletet hozó koncepciós per áldozata. Az igazgató szerint a fiatalok „bűne” mind­össze annyi, hogy szabadon szeretnének magyarok lenni, olyan autonómiát kívánnak Székelyföldnek, amilyen az Európai Unió számos országában létezik, és amely nem sérti Románia alkotmányát, illetve hogy Kézdivásárhelyen hatékony székely társadalmi életet szerveztek. A volt országgyűlési képviselő méltatta az alapfokon döntést hozó „becsületes román ítélőszéket”, illetve felsorolta a fellebbviteli bíróság bűneit: bizonyítékok hiányában, több eljárási hibát is elkövetve hozta meg ítéletét. Csóti szerint ez az európai jogállamiság arculcsapása, ezért az általa vezetett intézet az ítélet indoklásának megjelenését követően a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Meggyőződése, hogy Romániát ez a fórum súlyosan el fogja marasztalni és várhatóan kártérítést ítél meg.

Emellett az év elején felmerült annak a lehetősége, hogy több európai parlamenti képviselőt is megkeresnek, arra kérve őket, hogy tegyenek lépéseket az Európai Unióról szóló szerződés 7-es cikkelye szerinti eljárás Romániával szembeni elindítása érdekében, mivel bizonyíthatóan rendszerszintűvé vált a jogállamiság megsértése nemzeti hovatartozás alapján. Példaként megemlítette az ingatlan-visszaszolgáltatási eljárások során tapasztaltakat, valamint a székelyföldi polgármesterek elleni megalapozatlan pereket. Az igazgató ugyanakkor pontosított: a felsorolt uniós jogorvoslati kezdeményezéseket egyelőre felfüggesztik, miután a bukaresti legfelsőbb bíróság befogadta a felülvizsgálati kérelmet (törvényességi óvást). Bizakodva várják a szerintük egyetlen lehetséges igazságos döntést – azaz a másodfokú ítélet eltörlését és az első fokon kimondott felmentés jóváhagyását –, amely nyomán a két fiatal végre hazatérhet a családjához. Az is elfogadható – de nem igaz­ságos – megoldás lenne, ha a bíróság felfüggesztené a másodfokú ítéletet, szabadlábra helyezné a két elítéltet és az ügy újratárgyalását rendelné el – tette hozzá. Amennyiben kedvezőtlen ítélet születik, a magyar kormánynak is javasolják a fennebb említett lépések kezdeményezését az Európai Unió Bíróságánál.

Beke Istvánról és Szőcs Zoltánról úgy vélte, két nagyon erős lelkületű, elszánt és mély hitű emberről van szó, akik kegyelmet nem, igazságot kérnek. A román félnek is javára válik, ha igazságot szolgáltatnak Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, mi­vel a jogsértéssorozat oly mértéket ért el, ami Európában elfogadhatatlan. Ebből pedig Romániának egyre több kellemetlensége származhat – vélekedett.

Bedő Árpád az autonómiatörekvések védelmében szólt, egyebek mellett megállapítva: a Beke–Szőcs-eset és még sok más azt mutatja, hogy a jelenlegi román politikai vezetők inkriminálni szándékoznak az autonómiatörekvést, egyenesen bűncselekmény látszatát keltve: az „aki kiáll az autonómiáért, az Románia ellen beszél” üzenetet közvetítve. Ennek pont az ellenkezője igaz: a feszültségek feloldását tárgyalással és az önrendelkezés megvalósításával lehet elérni – mondotta.