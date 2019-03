A külföldről beszerzett javítóállomás tulajdonképpen a tavaly szeptemberi Tekerj egy jó célért! megmozdulás eredménye, s reményeink szerint több embert megörvendeztet, mint ahányan kerékpároztak érte – fogalmazott Bereczki Kinga, a HKA igazgatója. Megjegyezte, bár keresték, hasonló professzio­nális eszközt – amelyen több szerszám, illetve egy pumpa is található – nem találtak az országban, végül külföldről sikerült megvásárolni, értéke 7100 lej. Az eszközre 6000 lejt sikerült begyűjteni a közösségi biciklis akción, a fennmaradó részt az alapítvány fedezte. A megmozdulást több helyi vállalkozás is támogatta, az 500 lejes fődíjat pedig az alapítvány elnöke, Fleckhammer Ottó ajánlotta fel – hangzott el. A szentgyörgyihez hasonló biciklijavítót korábban Kézdivásárhelyen is elhelyeztek, ugyancsak egy hasonló adománygyűjtő megmozdulás révén.

Sepsiszentgyörgyön eddig közel 90 ezer lej értékben valósult meg köztéri befektetés a közösségi kártyák használata nyomán begyűlt pénzösszegekből. A város több pontján így helyeztek el számos kerékpártartót, pingpongasztalt, kosárlabdapalánkot, valamint egy mozgáspark és egy kutyafuttató is a közösségi kártyák használatának köszönhető. „Ez a program a továbbiakban is kiemelt fontosságú számunkra, mert lehetőséget biztosít a közösség számára jót cselekedni” – összegzett a HKA igazgatója.