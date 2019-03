Kézdivásárhelytől a Michelin-csillagig

A Michelin Kalauz Main Cities of Europe 2019-es kiadványát szerdán mutatták be Bécsben. A kalauzban harmincnyolc európai nagyváros legjobbnak ítélt éttermei és vendéglői szerepelnek. A Babel mellett a szintén budapesti Stand étterem is megkapta e rangos elismerést.

Az eredmény nyilvánosságra hozatala után Hlatky-Schlichter Hubert, a Babel Budapest étterem tulajdonosa azt nyilatkozta a Világevő blognak: „Könnyekkel küzdve írom ezeket a sorokat, borzasztóan boldogok és büszkék vagyunk a 10 éves tanulásunkra és a megtiszteltetésre. Hálásak vagyunk minden vendégünknek és segítőnknek, aki ezen az úton elkísért minket! Magyar és erdélyi konyha talán egyben még ilyen kitüntetést nem kapott. Szeretünk Magyarország! Az élet szép.”

Veres Istvánt – Veres Géza, a Vadrózsák vendéglő tulajdonosának a fiát – kiskora óta mindenki Istinek szólítja Kézdivásárhelyen, amióta az eszét tudja, szakácsnak készült. Gyermekkorában édesanyja, Veres Irma mellett kuktáskodott a konyhában, majd édesapja vendéglőjében sütött-főzött. Szülővárosában érettségizett, majd turisztikai-vendéglátó-ipari egyetemet végzett Bukarestben. Ezt követően Párizs egyik leghíresebb szakácsiskolájába, a Ferrandi főzőiskolába jelentkezett, kétszer is elutasították, de harmadszorra felvették. A nyolc hónapos képzés után legjobbként választhatott éttermet, s mivel az Alain Passard vezette, három Michelin-csillagos L’Arpege érdekelte a legjobban, oda kérte magát, s ott dolgozott egy évig. Alain Passard a zöldségalapú konyha királya Franciaországban, és Istit is a zöldségek, növények érdeklik a legjobban, már gyermekkorában megismerte a székelyföldi erdőket, mezőket, a gyógynövények illatát és ízét.

A nyugati tanulmányút után hazatért szülővárosába, Kézdivásárhelyre. Egyedüli magyarként részt vett 2013 végén, 2014 elején az Antena 1 kereskedelmi televízióadó Top Chef főzőversenyében, ahol az előkelő harmadik helyezést érte el. Veres Istvánt a zsűri négyszáz jelentkező közül választotta be a legjobb huszonhárom hivatásos szakács közé.

2014. november 22–26. között Luxemburgban szervezték meg az Expogast Villeroy & Boch Culinary elnevezésű vetélkedőt, a világ legjobb szakácsainak világbajnokságát. A négyévente sorra kerülő rangos rendezvényen Romániát hattagú csapat képviselte, köztük a kézdivásárhelyi Veres István, a Vadrózsák vendéglő akkori szakácsa. Az ifjúsági csapat derekasan helytállt, két harmadik díjjal tért haza a gasztronómiai világbajnokságról. A szakmai zsűri mind a meleg menüt, mind pedig a hideg kínálatot bronzéremmel jutalmazta.

Ezután ismét útra kelt, mert tovább szeretett volna tanulni, képezni akarta magát. Dolgozott Dublinban Patrick Guilbaud két Michelin-csillagos éttermében, szakácskodott Angliában is egycsillagos helyeken – Gordon Ramsay egyik londoni éttermében, a L’Ortolan étteremben is majdnem egy évet. Éppen a Gordon Ramsay Maze éttermébe készült vissza Londonba, amikor 2016 júniusában Budapestre hívták a Babelbe, amelynek azóta is elismert séfje. De ő ettől függetlenül a kézdivásárhelyi Vadrózsák vendéglő szakácsának, séfjének vallja magát, és dédelgetett álma az első romániai Michelin-csillagos vendéglő beindítása.