A gyermekek mesefeldolgozásokat és kortárs műveket mutattak be. Érdekes módon három településről is A pletykás asszonyok című mesével jöttek, és végül a zsűri úgy döntött, hogy a felsőrákosiak számára volt a legtesthezállóbb a választás. A szakmai zsűri gondolatait és értékelését Prezsmer Boglárka dramaturg fogalmazta meg, az egyénileg díjazott kis színjátszókat pedig két drámaszakos diák, Nagy Lázár Mikolt és Fazakas Hunor méltatta. A találkozó tétje a regionális versenyre való továbbjutás volt, így a rangsorolás izgalmakat hozott a gyermekek és pedagógusok számára is.

A Minden egér szereti a sajtot című mesejátékkal a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata lett az első (fotó), második a Váradi József Általános Iskola a Fordított világgal és a felsőrákosi csapat A pletykás asszonnyal, harmadik szintén egy váradis csapat A varjúkirály ajándékával. Továbbjutott két dicséretet érdemlő csapat is: a kézdivásárhelyi Nagy Mózes-líceum másik csapata A széttáncolt cipellők előadásával, valamint a csernátoni gyermekek Muharay Elemér A nyúl, az oroszlán és a többiek című mesejátékával. Az V–VIII.-os korosztályt három csapat képviselte, továbbjutó a baróti Tanulók Háza A Pál utcai fiúk feldolgozásával.

A találkozón a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium elsősei, a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola előkészítősei, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola egy-egy, a kézdimartonfalvi gyermekek pedig két csapattal vettek részt.

A zsűri szakmai értékelése ideje alatt a gyermekek számára Virág Endre táncoktató és a Folker együttes táncházat tartott, ezzel is értékesebbé téve napunkat.

A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A cél olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével az értékközpontú társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. Ez a cél vezet bennünket évről évre, s hogy lehetőleg zökkenőmentesen megszervezzük ezt a találkozót, amelyben egy tanítócsapat önkéntes, odaadó, lelkes munkája áll. A gyermekek ellátását helyi vállalkozók (Bertis, Aranykemence, Diószegi pékségek) támogatásával sikerült biztosítanunk, mivel a program egész napos helytállást követelt. Polgár Ernő szavaival vallom: „A színjátszás menedék. Csodák világa. Lehetsz ott királynő, császár és szolga, bohóc és kurtizán. Veled ott minden megtörténhet. A színház: szerelem! Örökké tartó láz.” Ez a hit, a napközben megélt élmények, az izgalmak, az örömkönnyek, a nap végén a csapatok üdvrivalgása tartja bennem a lelkesedést, hogy érdemes ezt csinálni.

Péter Kinga tanító,

Váradi József Általános Iskola