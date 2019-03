Konkrét intézkedés még nem született erre nézve, de ahogy a bicikliutak és az új, környezetbarát közszállítási rendszer kiépítése halad, a parkolás nehezedni fog a megyeszékhelyen. Márciusi rendes ülésén a helyi tanács elfogadta azt a tanulmányt, amely megszabja az irányt, és amely később olyan határozatokban ölthet testet, mint a fizetéses övezetek kiterjesztése – ezt differenciált árakkal képzelik el, tehát a lakónegyedekben olcsóbb lesz megállítani a személygépkocsikat, mint a központban – vagy a délutántól másnap reggelig tartó parkolási bérletek bevezetése a lakónegyedekben, ahol délelőttönként a nem ott lakóknak ugyanúgy parkolójegyet kell majd váltaniuk, mint a belvárosban.

A tervezetnek nem voltak ellenzői. Bálint József szóvá tett néhány pontatlanságot, amit azonnal javítottak, Rodica Pârvan pedig elpanaszolta, hogy a Jysk Áruház körül teljes káosz van, az ott lakók már sehol sem találnak parkolóhelyet, és annyira elégedetlenek, hogy ő már kerüli is a szomszédait. Valamit találjanak ki, rendezzék a volt kazánház területét, állítsanak oda is parkolóautomatákat, mert lassan a szemét elhordása is lehetetlenné válik. Válaszul Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a Jysk Áruházat körbeölelő tömbház lakóinak összesen ötszáznál több bejelentett gépkocsijuk van, köztük traktorok és más haszonjárművek is. Ezeknek a fele sem fér el az adott területen, ahol összesen 140 parkolóhely van. Bérbe csak felújított, kifestett, megszámozott parkolóhelyeket adnak, a lebontott kazánház alapja nem ilyen. Valamelyes enyhülést egy emeletes parkoló építése hozna, ez nem szerepel ebben a tanulmányban, de nem mondtak le róla.