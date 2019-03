A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megszüntetésének ügye is szerepelt az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja (Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages), vagyis az ún. kisebbségi inter­group tegnapi strasbourgi ülésének napirendjén, mely többek között ezzel a témával zárta a 2014–2019-es mandátumbeli munkáját.