Vélhetően az EP-választásokra „hangolva” Funar azzal állt elő, hogy Ferenc pápa romániai látogatása, azon belül a június elsejei csíksomlyói szentmiséje diverziókeltés, a magyaroknak pedig ürügy, hogy az egész Kárpát-medencéből százezres tömegekben Székelyföldre látogassanak, ahol „Orbán Viktor magyar miniszterelnök egymillió ember előtt kikiáltja Erdély függetlenségét, majd Magyarországhoz való csatolását”. A valamikori Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) volt elnöke azt is tudni véli, hogy a pápalátogatást nem is a Vatikán szervezte meg, hanem a háttérből irányítja „Magyarország és szövetségese, az RMDSZ”, a román állami hatóságok pedig teljesen kiengedték kezükből a gyeplőt… (Justitiarul/Maszol)

ELLOPTA VOLNA A BOCSOKAT. Egészen új megvilágításba helyezi a halállal végződött kőrispataki medvetámadást a Pro TV riportja, mely szerint az áldozat azzal a szándékkal ment az anyamedve barlangjához, hogy elkapja, majd eladja a bocsokat. Eddig is tisztázatlan volt, hogy mi is történt pontosan, a szemtanúk, a sajtó és Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök között valahol elcsúszott a történtek magyarázata az áldozat felelősségével kapcsolatosan. A Pro TV szerint a környéken medvecsempészet folyik, és ezt a megállapítását arra alapozza, hogy egy olasz származású, Csíkszeredában letelepedett férfi a hét folyamán hirdetést tett közzé a Facebookon, miszerint eladó két medvebocs. A riporterek vásárlóknak adták ki magukat, és felkeresték az illetőt, aki időközben túladott a vadakon. A rejtett kamerás felvételekből kiderül, egy medvéért 500–600 eurót is elkérnek, de az olasz férfi azt állította, hogy ő ingyen adta oda a „szállítmányt” a balánbányai központnak, amelyik elárvult bocsokat fogad be. (ProTV/Főtér)

TĂRICEANU KISBABA. Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE és a szenátus elnöke az interneten reagált arra a plakátra, amely az ő hivatalos EP-választásokra elkészült kampányplakátját parodizálja. Az ALDE elnökének plakátján ugyanis túltolták a kozmetikázást, és úgy photo­shoppolták meg, hogy Tăriceanu sokkal fiatalabbnak tűnjön rajta, mint amilyen valójában, amit a trollok nyilván nem hagyhattak figyelmen kívül, és készítettek egy olyan ALDE-s plakátot, ahol Tăriceanu arcát egy kisbaba arcával helyettesítették be. A politikus végül is jól fogadta a poént, és Twitter-oldalán kiállt a paródiaplakát mellett, de ironikusan megjegyezte, hogy gyerekkorában azért szőke volt a haja, nem ősz. (Transindex)