– A szüleim, sajnos, már nem élnek. Galac városában születtem immár majdnem fél évszázaddal ezelőtt, a Duna egyik nagy kikötővárosában, amelyhez ezer szállal kötődik a két országrészt egyesítő Alexandru Ioan Cuza (1820–1873) fejedelem (1859–1866) élete és tevékenysége is. Tudom, hogy vannak Galacnál sokkalta festőibb helyek, ellenben számomra nagyon fontos, hiszen ez az én városom.

– Volt példaképe, aki befolyásolta annak idején? Tanár vagy családtag irányította tanulmányait és érdeklődését annak idején?

– Számomra a szülők voltak a legelső és legfőbb tanítók, akiktől elsajátíthattam a legfontosabbakat gyakorlati és erkölcsi vonatkozásban egyaránt. Szakmát azonban magam választottam, bennük viszont mindig megvolt a kellő nyitottság és a bátorítás, akkor is, amíg Jászvásáron, illetve amikor később Bukarestben tanultam.

– Első diplomáját az Alexandru Ioan Cuza Egyetemen szerezte. Azt olvasni Önről különböző publikációkban, hogy a történelem, a filozófia mellett élénken foglalkoztatja a szociológia, a pszichológia és a pedagógia tudománya is. Melyik tudományág jelenti most a fő csapásirányt?

– Már középiskolás koromban sem kedveltem túlságosan az egzakt tudományokat. Tudatosan készültem a humán értelmiségi pályára, történelem–filológia osztályba jártam. Sokat olvastam már kamaszként is, megismerkedtem a világirodalommal, de akkoriban inkább a költészet vonzott. Az abszurd irodalom aztán a filozófia felé irányított. Másodikként jutottam be a jászvásári egyetem filozófia karán az 1988-ban induló évfolyamra, s ott is végeztem 1993-ban. A filozófia volt és maradt a nagy és első szerelmem…

– Hogyan került a bukaresti teológiára? Hogyan jutott el Svájcba, illetve a kálvinizmusig?

– Úgy, hogy a teológia a második szerelmem! Még abban az évben, amikor államvizsgáztam, megpályáztam, és el is nyertem egy humán-társadalomtudományi tanári állást a galaci Szent András Görögkeleti Teológiai Szemináriumban. A filozófia révén nyílhattam meg a teológia felé, ebben az iskolában pedig megismerkedtem a keresztény szellemiség szépségeivel. Rájöttem, hogy a filozófia nem nyújt egyértelmű választ az ember és az Abszolútum, azaz Isten viszonylatában. Ily módon született meg bennem az elhatározás, hogy jelentkezzem a Bukaresti Egyetem Görögkeleti Teológiai Karára 1995-ben, ahol négy év múltán végeztem. Mind a két egyetemen rendkívüli, jeles tanáraim voltak, akik közül a későbbiekben többen is akadémikusokká váltak. A teológiát tanulmányozva rájöttem, hogy „az Úr útjai kifürkészhetetlenek”. Közel álltam ahhoz, hogy a lelkészi hivatást válasszam a második egyetemet elvégezvén, de nem így történt – hol komolyan, hol viccesen szoktam mondani –, a lehetséges ekléziológiai karrierem nem a görögkeleti egyház kebelében bontakozott ki a továbbiakban, hiszen ennek útját elállta s az irányt megváltoztatta egy akkortájt elolvasott könyv. A nagyváradi Emanuel Bibliai Intézet (Institutul Emanuel) adta ki 1998-ban az ismert protestáns teológus Timothy George könyvét a Reformátorok teológiája címmel. Ez a mű nagyon felrázott: meglepett a kálvinizmus, a protestantizmus, az Írás újfajta, korrigált értelmezése, amely főleg az isteni felségre vonatkozik. Kérdéseket tettem fel magamnak, és felülvizsgáltam mindazt, amit addig a pillanatig hittem. A teológián tanított akkortájt a svájci Martin Hauser professzor, akinek igen sokat köszönhetek. Ő szerzett számomra ösztöndíjat Lausanne-ba az ottani egyetem teológia karára, ahol aztán egy másik jeles személyiséggel találkozhattam, Pierre Gisel professzorral, aki egyike a ma élő legnagyobb protestáns doktrínereknek, a szisztematikus teológia művelője. Úgyhogy Svájcba nem véletlenül jutottam ki, én választottam, és így sikerült Lausanne-ban és Genfben elmélyíteni a tudásomat.

– Ön ma már a galaci református egyházközség tagja. Hogyan jutott el oda? Hogyan fogadták?

– Nagy Endre tiszteletes úr barátságát bírom, aki egy rendkívüli ember, s aki 2001-ben fogadott be. A református egyházközségben meggyőződéses kálvinistaként otthon vagyok, hitem szerint, mint reformált görögkeleti. Azt tartom, hogy a katolicizmus és az ortodoxia egyaránt hozzájárult a keresztyén teológia fejlődéséhez, és meggyőződésem, hogy a Jóisten nem felekezeti alapon ítél!

– Miként boldogul a magyar nyelvvel?

– Fájó sebet érintett! Számomra egyelőre beteljesületlen vágy a magyar beszéd; a különleges magán- és mássalhangzók, a hangsúlyok igencsak megnehezítik az elsajátítását. Nagyon szeretném megtanulni, nem mondtam le róla. Meg kellett elégednem ez idáig a franciával, a némettel és az angollal. Tudja, a románok frankofonok. Vagy legalábbis azok voltak korábban, hiszen napjainkban a fiatalok jobbára már az angolt kedvelik…

– Milyennek látja a galaci magyar és református diaszpórát?

– Eléggé kicsiny ez a gyülekezet. Természetes, hogy jól ismerjük egymást és összejárunk időnként. Túl a magyar reformátusokon – nekem személyesen – igen sok barátom, ismerősöm van a Galac városában és a környéken élő neoprotestáns felekezetekhez tartozók körében.

– Milyen a viszonya másutt élő magyarokkal? Jelen van-e Ön a magyar kulturális életben? Hát az egyetemek kulturális életében? Publikációkra és személyes kapcsolatokra, élményszerzési, üzenetátadási lehetőségekre, teológiai szakirodalom művelésére is gondolok…

– Nincs okom panaszra. Úgy is mondhatnám, hogy elkényeztetnek. Több alkalommal is részt vettem a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciáin. Írásaim jelentek meg a Református Szemlében. Református egyetemi tanárkollégák időnként Váradra is el-elhívnak. Egy budapesti kiadó számára újrafordítottam – román nyelvre – a Heidelbergi Kátét. Ezt román, angol és francia nyelveken is kiadták. Örömmel emlékezem mindezekre, s arra is, hogy az Úr azt rendelte számomra, hogy ebben az időben éljek, amikor a protestantizmus fennállásának fél évezredes évfordulóját is ünneplik. Ugyanakkor nagy félelemmel tölt el, ami szintén a jelenben zajlik, hogy Európa lassan feladni készül keresztyéni örökségét.

– Milyenek a székelyföldi kapcsolatai? Van különvéleménye a Székelyföldről?

– A székelyeket nyitottaknak, nagylelkűeknek és szorgalmasoknak tartom. Nagy örömmel állok meg és szemlélem Hargita és Kovászna megye szépségeit, valahányszor arra autózom; amikor csak tehetem, vásárolok az itteni kiváló házikenyérből, kürtőskalácsból és minden más (székely)földi jóból, elfogyasztok egy-egy (nagy) adag (székely)gulyást, illetve más specialitást. És merítkezem a magyar nyelvben.

– Mit gondol, van-e esély a székely megmaradásra és az autonómiára?

– Romániában minden állampolgárnak – nemzetiségre való tekintet nélkül – otthon kellene éreznie magát. Minden román állampolgárnak azonos jogokat, azonos lehetőségeket kellene adni, hogy megélhessék önnön identitásukat. Nem szabadna diszkriminálni senkit, s a románságnak is tudatában kellene lennie annak, hogy azáltal válik igazán gazdaggá, hogy több etnikum népesíti be és alkotja együtt a nemzetet. Ha Isten színe előtt egyenlők vagyunk, akkor miért nincs ez így a földi hatalmasságok előtt is!? Ahogyan Európa, úgy Románia is multikulturális állam, a sokszínűség élettere. Különbözünk, de kiegészítjük egymást, s nagyon szomorú lenne, ha mindannyian egyazon nyelvet beszélnénk és azonosak lennének a szokásaink is. Gondolni sem merek egy ilyen állapotra!

– Az egyesülés centenáriumát ön hogyan ünnepelte? Mit érez, kié ez az ünnep?

– Román vagyok, románul érzek, mint ahogyan magyar érzelmük van a magyaroknak. Ugyanakkor azonban a magyar–román barátság meggyőződéses híve vagyok. Szeretem a hazámat, szeretem annak kulturális és etnikai sokszínűségét. Amikor Erdély különböző vidékeit, megyéit járom, kimondhatatlanul szeretem hallani a magyar vagy éppenséggel a ma már nagyon ritka német szót. Azt hiszem, hogy a sokszínűség esélyt jelent az életben, de ugyanakkor kihívást is. Erre azonban a következő bibliai idézetet érdemes elővenni: „Boldogok a békességszerzők…” (Mt 5, 9) Jó lenne, ha minden politikus ismerné, és ehhez tartaná magát…

– Magyar–román vonatkozásban milyen elképzelései vannak értelmiségiként? A teológia és más tudományok területére gondolok, ahol Ön tevékenykedik… Könyveket ír? Netán újabb fordításokat készít?

– Ember tervez, Isten végez! Adjon a Jóisten türelmet és egészséget a jó szándékhoz és a tervekhez! Be akarom fejezni svájci teológiai doktori tanulmányaimat, és írni szeretnék a környezetem lelki kiteljesedése érdekében. Nem szeretek a tervekről addig beszélni, amíg meg nem valósulnak, mert addig csak elképzelések. Amit viszont nagyon szeretnék, hogy – bár alapfokon – elsajátíthassam a magyar nyelvet, és képes legyek magyarul is megértetni magam. Az ember tehetetlen, bűnös és korlátok által béklyózott lény. Kedvelem és szeretem a tanítványaimmal folytatott beszélgetéseket, amikor lelki dolgokat érintünk, illetve keressük a földi lét mélyebb értelmét. Végül: szívből köszönöm, hogy gondolt rám és megkérdezett. Soli Deo gloria!

Simó Márton

(Simó Márton Mi, székelyek és román barátaink című könyvét jövő csütörtökön, április 4-én 18 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében.)