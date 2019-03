Sportolóink a hétvégén

Zsinórban harmadszor ad otthont Sepsiszentgyörgy a kupasorozat döntőtornájának: az elmúlt két alkalommal a via­dal nyolcas döntőjét játszották nálunk, most viszont csak négy csapat harcol az elsőségért. A mai első elődöntőben a Konstancai Phoenix és a Szatmárnémeti VSK méri össze erejét (az eddigi két mérkőzésüket a VSK nyerte), majd kora este Sepsi-SIC a Brassói Olimpia ellen próbálja kiharcolni a döntőbe jutást (a mostani idényben már ötször csatáztak egymással a csapatok, és mind az öt alkalommal a zöld-fehérek győzedelmeskedtek). A finálét vasárnap 19 órától rendezik meg, s mindhárom mérkőzést élőben közvetíti az FRB TV. Ha a szombati meccseken érvényesül a papírforma, a holnapi döntőben a Sepsi-SIC és a Szatmárnémeti VSK találkozhat újra egymással, akárcsak a tavalyi fináléban. A 2018-as döntőt a zöld-fehérek nyerték 62–48 arányban. Amennyiben tényleg ez a két csapat abszolválja az elődöntőt, ez lesz az idei szezonbeli ötödik egymás elleni összecsapásuk, külön párharcukat a Sepsi-SIC vezeti 21–3-ra.

A Final Four programja: * szombaton 16.30 óráról Konstancai Phoenix–Szatmárnémeti VSK, 19 órától Brassói Olimpia–Sepsi–SIC * vasárnap 19 órától döntő. Az autóbuszok ma 16, 18 és 18.30 órakor indulnak a Gólya utcai végállomástól, majd az Állomás negyed érintésével mennek a Sepsi Arénához. A vasárnapi döntőre két autóbusz indul, az első 18, a második 18.30 órakor. Az autóbuszok a mérkőzések után is a szurkolók rendelkezésére állnak.

Az elmúlt tizenegy esztendő Román Kupa-győztesei: 2008 – Mikes Kelemen ISK; 2009 – Târgoviște; 2010 – Târgoviște; 2011 – Aradi ICIM; 2012 – Târgoviște; 2013 – Târgoviște; 2014 – Aradi ICIM; 2015 – Sepsi-SIC; 2016 – Sepsi-SIC; 2017 – Târgoviște; 2018 – Sepsi-SIC.

CSELGÁNCS. Több mint 700 cselgáncsozót várnak Szatmárnémetibe, ahol a román szövetség égisze alatt ma és vasárnap rendezik meg az U14–16-os korosztály országos bajnokságát. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK sportolói érmekért utaznak a határ menti városba: a kisebbek között Nagy Róbert (38 kg), Barbócz Mátyás (42 kg), Aracsi Ákos (46 kg), Ambrus Magor (55 kg) és Borcsa Félix Lehel (+73 kg), míg a nagyoknál Balogh Hanna (57 kg), Baricz Örs (46 kg), Deák Roland (60 kg) és Kovács Karsaly (73 kg) lép tatamira.

BIRKÓZÁS. A hétvégén Târ­goviște lesz a házigazdája az ifjúsági I-es birkózók erőfelmérő és kvalifikációs versenyének, amelyen a sepsiszentgyörgyi sportolóink kiharcolhatják maguknak a döntőben való szereplést. A viadalon a Sepsiszentgyörgyi MSC színeiben ketten, míg a Sepsi ISK-tól hárman lesznek érdekeltek. (tibodi)