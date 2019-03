Bumeránghatás

Ha tavaly még csak az igazságügyi felügyelet vizsgálódott a viselt dolgai iránt, és két ügyben is visszaéléssel vádolták meg, ezeket a napokban a legfelsőbb bíróság lesöpörte az asztalról, idén már színre lépett az igazságügyi törvények módosításával létrehozott, a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség. Utóbbiak pedig elővették a „nehéztüzérséget”.

Február végén már megvesztegetésről, csúszópénz elfogadásáról szólt a fáma (a továbbra is Szerbiában szinte zavartalanul meghúzódó, egyebek mellett pénzmosással és szervezett bűnözéssel vádolt Sebastian Ghiță üzletember feljelentése nyomán), de a korrupcióellenes vádhatóság ploiești-i részlegének nagy eséllyel valós visszaéléseit is előkapták, bűnszövetkezet létrehozását, bűnpártolást lebegtetve. Sajátossá teszi az egészet, hogy több „egybeesés” is kíséri a különleges vádhatóság munkáját: az éppen Brüsszelbe, meghallgatásra készülő Kövesit – hogy, hogy nem – ugyanarra a napra idézték be, illetve most csütörtökön jött az újabb csavar. Ghiță feljelentése miatt újból beidézték, majd hatórás eszmecsere után hatósági felügyeletet rendeltek el ellene. Azaz nem hagyhatja el az országot, és jelenlegi tisztségét sem gyakorolhatja, hetente jelentkeznie kell a rendőrségen, és nem nyilatkozhat az ügy részleteiről.

Uniós jelöltség ide vagy oda, az igazságszolgáltatásnak tennie kell a dolgát – mondhatnánk. Csakhogy az egész folyamatot erősen beárnyékolja az, hogy a különleges vádhatóság azokra az ügyekre harapott rá, amelyeket a korrupcióellenes ügyészséggel már jó ideje háborúban álló politikusok – Tudorel Toader igazságügyi minisztertől több rendben megtámogatva – hangoztatnak Kövesi kapcsán, felelősségre vonását követelve. Hogy ártatlan-e ezekben, azt a bíróságok dolga eldönteni, az viszont tény, hogy ami most ellene zajlik, egyre kevésbé szól az igazság kereséséről. Valakik nagyon megakadályoznák, hogy az egyébként egyelőre még igen homályos hatáskörrel járó főügyészi tisztséget elnyerje – ha máshogy nem, hatósági erővel itthon tartva őt, illetve tovább rombolva a hitelét.

A Kövesire zúdított „átkok” ugyanakkor könnyen visszahullhatnak kimondóikra. Megerősíthetik azt a véleményt, hogy a kormánypárt által létrehozott különleges ügyészség megtorló eszköz lehet a hatalom kezében, illetve hogy az egész cirkusz és hajcihő mögött elsősorban egyes politikusok kisstílű személyes érdekei, illetve presztízskérdések húzódnak meg.