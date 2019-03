A napokban átadják a felújított bikfalvi kultúrotthont. A kivitelező már tavaly novemberben jelentette, hogy befejezte a munkát, de a helyszíni ellenőrzéskor kiderült, nem minden feladatot végzett el a terveknek megfelelően. Így a munkálatot finanszírozó Országos Beruházási Társaság a községháza kérésére a hiba javításáig halasztotta az átvételt. A Buzău megyei kivitelező most újból jelentette, hogy végzett a munkával, és ha minden megfelel, hivatalosan is lezárul a felújítás, a nyár elején pedig nagyszabású ünnepségen felavatják az új köntösbe öltözött kultúrotthont – mondta el érdeklődésünkre Ráduly István polgármester. A kultúrotthon felújításának teljes értéke 1,86 millió lej, Uzon község tízszázalékos önrésszel járult hozzá a költségekhez.

Novemberben a helyszíni vizsgálatkor derült ki, hogy a színpad termében az új parkettet a régi deszkapadlóra rakták le. A tervek szerint a régi padlót, az alatta lévő talajréteget el kellett volna távolítani, megfelelő töltőanyaggal feltölteni, majd az egészet lebetonozni, s erre helyezni a szigetelő szivacsréteget, majd a parkettet. Ezt most már a terveknek megfelelően végezték el – számolt be a polgármester.

Ha felavatják a kultúrotthont, a földszinti nagy terem a színpaddal együtt alkalmas lesz előadásokra, mellette mosdókat, öltözőket, mellékhelyiségeket alakítottak ki. A tetőtérben kiépített emeleti termekben helyi civil szervezetek, kézművesek – csempekészítő, csontfaragó, hangszerkészítő és mások – kapnak helyet. Ugyanitt nagyobb konferenciaterem is található. A pincében lehetőség lesz étkezésre, itt állítanak fel egy szövőszéket is. Ráduly István értékelése szerint, ha benépesedik a kultúrotthon, egy igazi, élő néprajzi múzeum szerepét is betöltheti, ahol az érdeklődők hagyományos mesterségekkel ismerkedhetnek.

Ugyancsak az Országos Beruházási Társaság pályázatán elnyert pénzből kívánták felújítani az uzoni kultúrotthont is. A pályázatot nyertesnek nyilvánították, de kiderült, a színpad egy része a szomszédos telekre épült (még a rendszerváltás előtt), így az önkormányzat nem végezhetett ott beruházást.