Főtéri koncert sötétben

Városunk idén tizenegyedik alkalommal kapcsolódik be a környezetvédelmi eseménybe, és az elöljárók a lakosságot is arra kérik, hogy ez idő alatt otthonaikban is oltsák le a villanyt egy órára. Erre az időre programot is kínálnak, nem is akármilyent: a bukaresti Madrigal kórus által kezdeményezett Cantus Mundi országos program keretében – amely ezernél több hazai kórust, azaz negyvenezernél több (különböző társadalmi, etnikai, szociális hátterű) gyermeket egyesít – közel 60 gyermek fog énekelni a főtéri közönségnek.