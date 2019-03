Ismét megbukott a brexit-megállapodás

A döntés azt jelenti, hogy érvényét vesztette a rendezett brit kilépésre a múlt heti EU-csúcson kijelölt május 22-i új határidő. Az Európai Unió feltételei alapján ehhez ugyanis pénteken brit idő szerint 23 óráig, közép-európai idő szerint éjfélig – a brexit eredeti határidejéig – a londoni alsóháznak el kellett volna fogadnia a novemberben elért brexit-megállapodást.

Theresa May miniszterelnök szerint ezek után más utat kell keresni a megállapodás nélküli brexit elkerülése végett. A konzervatív párti kormányfő a délutáni szavazás után az alsóházban elmondott rövid nyilatkozatában kijelentette: az újbóli elutasításnak súlyos következményei lehetnek, ugyanis jogi értelemben az alapeseti forgatókönyv most az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én, a múlt heti EU-csúcson erre az esetre kijelölt határnapon kikerülhet az Európai Unióból. May szerint az addig hátralévő mindössze 14 napban már nincs idő valamely brexit-megállapodás kidolgozására és törvénybe iktatására. Az alsóház ugyanakkor egyértelműen kifejezésre juttatta a korábbi szavazásokon azt is, hogy nem fogja megengedni a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését – tette hozzá.

Theresa May nem említette meg konkrétan, hogy melyek lehetnek az alternatív megoldások, kijelentette azonban: az EU egyértelmű álláspontja, hogy a brexit további halasztásához világosan megfogalmazott indokokra és az EU-ban maradó országok egyhangú jóváhagyására van szükség.

A hír bejelentése után Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke rendkívüli csúcstalálkozóra hívta a tagországok állam- és kormányfőit április 10-ére Brüsszelbe, tekintettel arra, hogy a londoni alsóház elutasította a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megál­lapodást.