Hatnapos hétvége

Az intézkedés célja az alkalmazottak hatékonyságának növelése és a turizmus serkentése – érvel a munkaügyi minisztérium. A szabadnapot csak a közszféra azon területein adják meg, ahol félbeszakítható a munkatevékenység. Az április 30-i napot május 31-éig túlórákkal pótolják be a közalkalmazottak. Április 29-e is hivatalos munkaszüneti nap Romániában, ekkorra esik az ortodox húsvét második napja. Tavaly óta a nagypéntek is hivatalos munkaszüneti napnak számít, az ortodox nagypéntek pedig idén április 26-ára esik. Így ez a hosszú hétvége hatnapos lesz: április 26-tól május 1-jéig.