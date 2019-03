SIMÓ MÁRTON Mi, székelyek és román barátaink. Interjúk, dokumentumok és vallomások az együttélésről című, magyar és román nyelven megjelent köteteinek bemutatóját április 4-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében partnerségben szervezi meg az Élő Székelyföld Munkacsoport és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont. A kötetek szerzője író, költő, szerkesztő, civil aktivista, a Hargita Népe munkatársa, akivel Szonda Szabolcs író, fordító beszélget.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház április 7-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Nem fogadott hívás(ok) című előadást játssza. Rendező: Sebastian Marina.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház április 7-én, vasárnap 19 órától tartja a kamarateremben Henrik Ibsen A társadalom támaszai című darabjának bemutató előadását. Rendező: Botos Bálint.

Zene

KAMARAZENE. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) rendkívüli kamarazene-koncertet tartanak a Brassói Egyetem zenetanszékének tanárai: Alina Maria Naucef (hegedű) és Liliana Iacobescu (zongora). Műsoron: Bach-, Mozart-, Faure-, Nottara- és Beethoven-művek. Jegyár: 10 lej.

Operett

OPERETTGÁLAEST. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban április 2-án, kedden 17 és 20 órától a Budapesti Operettszínház előadásán fellép Oszvald Marika, Peller Károly és Újhelyi Andrea.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ mai élő adása: 14.45-től Görgényi Tünde műsorvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 19.30-től műsorismertető; 17 órától keresztút; 18 órától szentmise Sepsibükszádról; 18.50-től A hét plébániája; 19 órától Úrangyala; 19.05-től Jézus él – tanúságtételek; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium.

Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Létkérdések – az Ezerjófű Tanya alig egyhektáros domboldal egy hangulatos kis faluban, Feldobolyban, ahol egy sepsiszentgyörgyi házaspár, Klárik László volt politikus, közigazgatási szakértő, egyetemi tanár és Éltes Enikő könyvtáros, elfogadva a hely előnyeit és hátrányait, összhangban a természettel kezdett gazdálkodni. Vad és ültetett, ismert és kevésbé szokványos növényeknek, kisállatoknak teremtenek itt ideális körülményeket. Ökofarmjuk tapasztalatait szívesen megosztják azokkal, akik egy élhetőbb élet lehetőségeit keresik.

Tortoma Önképzőkör

Április 2-án, kedden 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Önkifejezés a digitális világban címmel Prohászka-Rád Boróka egyetemi adjunktus és Köllő Ildikó filmkészítő, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának munkatársai tartanak vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Méhes György Tehetségkutató Pályázat

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája irodalmi pályázatot hirdet 1994. január 1-je után született alkotók számára próza és vers kategóriában. A kiírók mindkét kategóriában első, második és harmadik díjat osztanak 3000, 2000 és 1500 lej összegben. A pályázóktól legfeljebb 20 ezer leütésnyi (tíz gépelt oldal) prózát vagy 8–10 verset várnak, valamint a pályázathoz csatolt életrajzot. Leadási határidő: április 30. A pályázati anyagot az irokligaja@gmail.com e-mail-címre várják. Eredményhirdetésre – a díjazottak bemutatkozásával egyetemben – május 14-én, Méhes György születésnapján Kolozsváron tartandó ünnepi rendezvényen kerül sor.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 12. szám alatti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma és kedden 8–16 óráig; Uzonban ma 8–13 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kökösben és Bácsteleken, kedden Illyefalván a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).