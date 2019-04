Kelendőek az őshonos gyümölcscsemeték

Igen nagy volt az igény a gyümölcsfacsemetékre, több mint 1300-ra lett volna szükség, hogy mindenki vágya teljesüljön. Volt olyan lakos, aki minden gyümölcsfajból húsz-húsz csemetét szeretett volna. Bizottságot hoztak létre az elosztás megszervezésére, és úgy döntöttek, hogy minden igénylő egy-egy fajtából legtöbb nyolc csemetét kaphat – tudtuk meg Ráduly István polgármestertől. Főképp őshonos alma- és körtefajták csemetéiből lehetett válogatni, almafajta közel harminc volt, de a körtefajták választéka is elérte a tizenötöt.

Az önkormányzat saját felhasználásra negyven darab korai fajta almafacsemetét tartott meg. Ezeket a községi utak mentén, így Lisznyó és Uzon, Lisznyó és Bikfalva között ültetik el. A cél az, hogy visszaállítsák a régi rendet, mikor az utak mentén mindenhol gyümölcsfák teremtek (a lisznyói út mentén most is található még néhány kiöregedett, matuzsálemi korú almafa – szerk. megj.). Ha teremni kezdenek a most elültetett csemeték, a mezőn dolgozó emberek leülhetnek a föld végére, az út menti almafáról szedett gyümölccsel olthatják szomjukat, ugyanígy a biciklis turisták, gyalogos túrázók is – magyarázta Ráduly István. A polgármester kiemelte: a köz­ség lakóinak nevében köszöni a HKA által ajándékozott csemetéket, ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy fiatalíthassák a régi gyümölcsösöket, újakat létesíthessenek.

Fleckhammer Ottó, a HKA elnöke érdeklődésünkre elmondta, az Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének program keretében eddig mintegy 16 500 gyümölcsfacsemetét bocsátottak háromszéki települések lakói rendelkezésére. A cél, hogy negyvenezer fiatal gyümölcsfával gazdagodjon Háromszék. Idén 4300 csemetét adnak át az igénylőknek – tudtuk meg az elnöktől.

A program egy magyarhermányi kezdeményezésből indult, ott 2013-ban 270 csemetét ültethettek el a gazdák. Egy év múlva, 2015-ben már 12 községben közel 1500 csemetét kaphattak meg az igénylők. A program célja a háromszéki gazdaságok őshonos gyümölcsfajtákkal való újratelepítése, a helyi közösségek bevonása a hagyományos gyümölcsösök kialakításába, megtartásába.