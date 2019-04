Előző írásunk

Március végén idehaza felvetődött, hogy engedélyeznék a cannabis, más néven marihuána, vagy „fű”, azaz a kendernövény orvosi célokra való felhasználását. Sok országban már törvényesítették az ebből előállított szerek, sőt a kender élvezeti cikként való fogyasztását. Lehetséges, hogy most nálunk a nagyon liberális zöldek, a kendermagos tyúkocskák és kakasok is követelni fogják a „fű” szívásának engedélyezését is. Mert szép hazánkban egyedül a marháknak szabad füvet fogyasztani, és azt saját maguknak kell lelegelniük tejelőállítás céljából. És majd ők is követelhetik, hogy a legelőkre vessenek a fű közé kendert is.