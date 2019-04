RASSZISTAGYANÚS TÁMADÁS. Nagyváradra sosem volt jellemző az idegengyűlölet, ha voltak is kisebb incidensek a városban, ezek nem öltöttek abszurd méreteket, ezért is meglepő, hogy ismét egy ilyen esetről ad hírt a helyi sajtó. Míg tavaly év végén egy fiatal lány a magyar zászló felgyújtásával próbálkozott a város éjszakai életének központjában, a Fekete Sas palotában, pár nappal ezelőtt ugyanott egy afroamerikai fiatalt vertek meg, szintén fiatalok.

Mindkét esetről felvétel is készült, amelyeket széles körben osztottak meg a Facebookon durván rasszista hozzászólások kíséretében. Nem lehet tudni, hogy ez utóbbi esetben mi történt pontosan, nem világos a felvételen, hogy a tömegverekedésben ki kit akart szétválasztani vagy megverni, vagy mi okozta a nézeteltérést. Az viszont látszik, hogy a verekedés hevében székek, asztalok repültek, többen is belerúgtak a földön fekvő színes bőrű srácba. Sokat elárul az esetről, hogy a felvétel egy román, szélsőségesen iszlámellenes Facebook-oldalon bukkant fel. (Főtér)

ÓVODÁBAN DOLGOZHATJA LE BÜNTETÉSÉT a kiskorúak megrontása miatt elítélt polgármester. Gyermekpornográfia miatt két év és két hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság a Prahova megyei Şotrile község polgármesterét, Daniel Bogdan Davidescut, akinek kiegészítő büntetésként 70 napnyi közösségi munkát is előír az ítélet, amit a polgármesteri hivatalban és/vagy a község óvodájában, iskolájában dolgozhat le. Şotrile polgármesterének ezenkívül 5000 lej kártérítést is kell fizetnie kiskorú áldozatának, hiszen a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság nemcsak gyermekpornográfiával vádolta Davidescut, hanem zsarolással és kiskorúval folytatott szexuális viszonnyal is. A férfi 2016–2017-ben együtt élt egy akkor 13–14 éves lánnyal, akivel annak 16 éves kora óta folyamatosan szexuális viszonyt tartott fenn. Miután a lány véget akart vetni a kapcsolatnak, a férfi azzal zsarolta, hogy nyilvánosságra hozza, illetve megmutatja a lány szüleinek azokat a pornográf tartalmú felvételeket, amelyeket a lányról készített. (Főtér)

HARCOLNAK ROZI ÉLETÉÉRT. Máshová költöztetné el a Rozi néven ismertté vált kőrispataki anyamedvét és két bocsát egy brassói állatvédő egyesület, amely már jelezte szándékát a környezetvédelmi miniszternek, és azt is, hogy a költöztetést saját erőből finanszíroznák. A Millió barát elnevezésű egyesület szerint egyelőre szóbeli biztosítékot kaptak a szaktárcától arra vonatkozóan, hogy a korábbi tervekkel ellentétben eltekintenek a nagyvad kilövésétől. Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a Kőrispatak határában található erdőben a medve múlt héten megölt egy férfit, miután a tanúvallomások szerint az provokálta a nagyvadat. A Facebookon közben #freerozi néven indult kampány Rozi medve életének megmentéséért. (Kolozsvári Rádió/Transindex)