A kéthetes válogatott-szünetet követően a Sepsi OSK is pályára lép az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A piros-fehérek ma 20.30-tól az FC Viitorul csapatával játszanak a sepsiszentgyörgyi stadionban a felsőházi rájátszás 3. fordulójában. A szentgyörgyi gárda több mint három hónapja nyeretlen hazai pályán, legutóbb decemberben gyűjtötte be a három pontot közönsége előtt.

A keretgondokkal küszködő szentgyörgyi csapat a playoffban még nem tudott pontot szerezni, hiszen előbb a címvédő és listavezető Kolozsvári CFR, majd a Craiova is jobbnak bizonyult nála. A Gheorghe Hagi irányította együttes a felsőházi rájátszást a FCSB elleni győzelemmel kezdte, ezt követően azonban kikapott az éllovas kincses városbeli gárdától. A piros-fehérek az alapszakaszban 3–2 arányban diadalmaskodtak a tengerparti csapat vendégeként, a sepsiszentgyörgyi visszavágón pedig gól nélküli döntetlent játszottak. A Sepsi OSK a legutóbbi öt tétmérkőzésen nem nyert, négyszer kikapott és egyszer döntetlent játszott, valamint ezeken a mérkőzéseken mindössze egy (!) gólt szerzett. Ezzel ellentétben az FC Viitorul az utóbbi öt meccséből hármat megnyert, egyszer osztozkodott a pontokon és egyszer vereséget szenvedett.

„Az elmúlt két hétben a válogatott-szünet miatt nem játszottunk tétmérkőzést, azonban készültünk a soron következő meccsekre azokkal a játékosokkal, akik a rendelkezésünkre álltak. Daisuke Sato és Dylan Flores az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy nem szerepel a nemzeti csapatban, így négyen válogatott kerettagként elutaztak, vagyis nem edzhettek velünk, további három játékosunk pedig sérüléssel bajlódott. Marko Simonovski és Abud Omar Khamis nem épült fel, és nagy valószínűséggel ebben a bajnokságban már nem is lépnek pályára. Sato és Gabriel Vașvari is egészségügyi gondokkal küzdenek, viszont bízom abban, hogy az FC Viitorul elleni találkozó napján rájuk már számíthatunk. Számbelileg nem túl bő a keretünk, ezért mindenkire szükségünk lenne, de a jelenleg bevethető kerettagokban is teljes mértékben megbízok. Nagyon jó csapattal kell megküzdenünk, azonban fel tudunk nőni a szintjükre, és ezt az alapszakaszban már bebizonyítottuk, hiszen egyszer győztünk és egyszer döntetlent játszottunk” – mondta Eugen Neagoe vezetőedző.

Az 51 éves szakember hozzátette, a közönség és a szurkolók mindig a piros-fehérek mellett voltak, és véleménye szerint ezúttal sem lesz másképp, ők pedig szeretnének egy jó mérkőzést játszani, begyűjteni a három pontot. Ha sikerül legyőzniük a tengerparti labdarúgókat, akkor minden esélyük meglesz arra, hogy a továbbiakban feljebb lépjenek a rangsorban, akár a negyedik helyre is odaérhetnek. Az első három csapat már kiépített egy kisebb előnyt, a vezetőedző szerint a CFR, a FCSB és a Craiova harcol a bajnoki címért.

Igor Jovanović, a Sepsi OSK német és horvát állampolgársággal rendelkező játékosa úgy nyilatkozott, a csapatnak az előző két mérkőzésen mutatott játéknál jobban kell teljesítenie, ha ezúttal győzni szeretne. A középhátvéd elmondta, felkészülten várják az FC Viitorul elleni összecsapást, amelyen egyértelmű céljuk a három pont megszerzése. „Fontos számunkra ez a mérkőzés, mert meg szeretnénk mutatni, hogy a mezőny bármely csapatát képesek vagyunk legyőzni, és bizonyítani akarjuk, hogy magasabb szinten játszunk, mint ahogyan azt az előző két meccsen tettük, ahol a részleteken múlott, hogy nem sikerült többet elérnünk. Felkészültünk az FC Viitorul elleni küzdelemre, és a legjobbat fogjuk nyújtani annak érdekében, hogy legyőzzük őket” – fogalmazott.

További eredmények: * playoff: Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu 1–0 (gólszerző: Bordeianu 60.) * playout: Dinamo–FC Hermannstadt 2–0 (gsz.: Montini 12., Klimavicius 16.), Concordia Chiajna–FC Voluntari 1–2 (gsz.: Moussa 77., illetve Ricardinho 29., G. Deac 75.), Jászvásári Poli–Medgyesi Gázmetán 1–2 (gsz.: Sanoh 58., illetve Rondon 51., Aurelio 55.).