A legizgalmasabb és legszínvonalasabb versenyt a férfi 400 méteres vegyes hozta az úszók Debrecenben zajló 121. országos bajnokságának harmadik napján, amelyen négyen is elérték az olimpiai szintidőt. Hosszú Katinka a zárónapon 100 méter pillangón és 200 méter gyorson is aranyérmet szerzett, így összesen négy alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára.

Verrasztó Dávid és Bernek Péter 400 méter vegyesen a végsőkig kiélezett küzdelmet folytatott az aranyéremért, az FTC címvédő úszója mellen vette át a vezetést Bernektől, aki aztán gyorson hatalmas hajrát indított, de már nem tudta utolérni a szám háromszoros Európa-bajnokát. A versenyről mindent elárul, hogy még a harmadik Gyurta Gergely és a negyedik Holló Balázs is az olimpiai szintidőn belül csapott célba.

A nők hasonló számában a már olimpiai szintidővel rendelkező Hosszú Katinka igazolta a papírformát, mert bár pillangón még csak kis lemaradással követte őt Kapás Boglárka és Jakabos Zsuzsanna, azonban a háromszoros olimpiai bajnok háton ellépett tőlük. A második helyet végül Kapás szerezte meg, de ideje nem lett jobb, mint a világbajnoki kvalifikációs időszakban Jakabos legjobbja, így utóbbi maradt a vb-induló.

Kiemelkedő volt még a klasszikusnak számító 100 méteres férfi gyorsúszás, amelyen a nap egyetlen országos csúcsa született: a címvédő Németh Nándor 48.17 másodperces idejével kilenc századot faragott az ezúttal ezüstérmes Kozma Dominik két évvel ezelőtti rekordjából, egyúttal megúszta a tokiói ötkarikás részvételhez előírt eredményt. Kozma ráadásul kilenc századdal elmaradt a vb-szintidőtől, így Németh mellett továbbra sincs meg senkinek az induláshoz szükséges 48.80 másodperc.

Kozma Dominik

200 méter háton előbb Telegdy Ádám, aztán Burián Katalin győzött olimpiai szintidőn belüli teljesítménnyel. A nőknél Hosszú Katinka másodikként csapott célba, de neki már volt olyan eredménye, amellyel vb- és olimpiai induló lehet a számban.

Szabó Szebasztián győzött Milák Kristóf és Cseh László előtt 100 méter pillangón a szombati zárónapon, mégis utóbbi kettő indulhat a nyári világbajnokságon. Az 50 méteren is győztes Szabó Szebasztián elképesztő tempót diktált a táv első felében, így 25 méterrel a cél előtt egy testhossz előnye volt. Ezt ugyan csökkentette valamelyest Milák és Cseh, utolérni azonban nem tudta a szerb-magyar kettős állampolgár úszót. Mivel utóbbi jelenleg nem versenyezhet magyar színekben, így Milák és Cseh indulhat a dél-koreai Kvangdzsuban.

A nők hasonló számában a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka diadalmaskodott Szilágyi Liliána előtt, de nem érte el a vb-induláshoz szükséges időt, így egyelőre mindketten csak B szinttel rendelkeznek.

A férfi 200 méteres és a női 1500 méteres gyorsúszás világszínvonalú versenyt hozott. Előbbiben Kozma Dominik mindössze 23 századdal maradt el két évvel ezelőtti országos csúcsától, így nemcsak a vb-, hanem az olimpiai szintidőt is teljesítette, akárcsak a mögötte második Milák Kristóf. A nők leghosszabb számában Késely Ajna és Kapás Boglárka az elejétől a végéig fej fej mellett tempózott, de folyamatosan a tavaly ifjúsági olimpiai bajnok Késely úszott leheletnyivel előrébb. Előnyét a célig megtartotta, viszont hozzá hasonlóan Kapás is teljesítette az ötkarikás induláshoz szükséges időt.

Ahogy az előző három napra, úgy szombatra is jutott egy országos csúcs, melyet a csütörtöki 100 után 50 méter mellen is a szerb-magyar kettős állampolgárságú Szilágyi Csaba ért el, 26.83 másodperces ideje 22 századdal jobb az eddigi rekordjánál. A zárónap egyetlen egyéni duplázója Hosszú Katinka, aki 200 gyorson is mindenkit maga mögé utasított.