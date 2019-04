Hiánypótló műtétek

A sepsiszentgyörgyi kórház fiatal gyermeksebésze, dr. Lőrincz Zsuzsanna kezdeményezésére létrejött workshop olyan műtétek lebonyolítását tette lehetővé, melyeket egyébként egyetemi központokban végeznek el – vázolta a rendezvényt záró sajtótájékoztatón András-Nagy Róbert. A kórház-menedzser elmondta, immár negyedik éve végeznek hasonló beavatkozásokat a megyei kórházban, ezek nyomán eddig 81 gyermek műtétje valósult meg. Hangsúlyozta, ezúttal is igazi csapatmunka zajlott a diagnózistól a műtéteken át az intenzív terápiás ellátásig, s köszönetet mondott kollégáinak és a munkájukat támogató Conico, Orto Profil, valamint Sirius Event cégeknek is.

A műtéteket végző csapat – dr. Lőrincz Zsuzsanna, dr. Bodó Erika gyermekgyógyász, dr. Kotró-Kosztándi Kinga és dr. Egyed Fülöp Andrea altató- és intenzív terápiás orvosok, valamint dr. Mircia Ardelean – tevékenységét a rendezvényhez csatlakozó szakemberek online közvetítés révén követhették. Mint elhangzott, hasonló műhelymunkát nem igazán szerveznek az országban, s a cél, hogy minél több orvos megismerhesse, elsajátíthassa a modern gyógyításban hasznos ismereteket.

Ezt erősítette meg a sajtó képviselőit magyarul köszöntő Mircia Ardelean is, aki úgy fogalmazott: „szenvedélyünk a páciensek gyógyítása, ezért lettünk orvosok”. A Salzburgban dolgozó szakember 2004 óta műti Románia-szerte díjmentesen a kis pácienseket, a megyei kórház gyermekgyógyászával is évek óta rendszeresen egyeztetnek interneten keresztül a különféle esetekről. Elismeréssel szólt sepsiszentgyörgyi kollégái munkájáról, kiemelve a pontos diagnózisok fontosságát, az altatóorvosok precíz munkáját, a műtéteket követő alapos ellátást. Elmondta, a beavatkozások után a gyermekek és szüleik is nyugodtak, álláspontja szerint ez a harmónia elengedhetetlen a gyógyuláshoz.

A műtét-sorozat komoly előkészületeket, szervezést igényelt és sok munkát jelentett (egy-egy beavatkozás 2–4 órát is tartott) – mutatott rá Mircia Ardelean, kiemelve: a kórház rendelkezik a szükséges, speciális eszközökkel. A csapat által megműtött legfiatalabb gyermek 5 hónapos, a legidősebb pedig 12 éves, a legnehezebb beavatkozások közt a végbél és végbélnyílás nélküli, illetve a veserendellenességgel született kis pácienseket említették.

Lőrincz Zsuzsanna elmondta, a különleges esetek, rendellenességek megoldását megbeszéli salzburgi kollégájával, a közös műtét lehetőségét pedig felajánlják a szülőknek – így választják ki azokat a gyermekeket, akiken végül a műhelymunka idején elvégzik a lényeges beavatkozásokat. A hasonló operációk sok tapasztalatot, felkészülést feltételeznek, ezért is ragaszkodik salzburgi kollégája gyakorlati segítségéhez, útmutatásához. Mindketten hangsúlyozták, fontos, hogy a beavatkozásokat jól végezzék el, mert később nehéz a hibákat újabb műtétekkel orvosolni. Elhangzott, minél kisebb egy gyermek, annál inkább segítségére szorul, a cél minden alkalommal az, hogy minél teljesebb életet élhessen a műtét után.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser rámutatott, a szakmai tudás átadásán túl a rendezvény célja, hogy tudatosítsák a betegekben, milyen kezelési, ellátási lehetőségeket nyújt a megyei kórház. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a gyermekműtétek ellenértékét a betegbiztosító megtéríti, ez nem kerül pénzébe sem a szülőknek, sem pedig a kórháznak.