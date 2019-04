A felső-háromszéki együttes és a moldvai gárda a szombati mérkőzést megelőzően ebben a szezonban már kétszer találkozott egymással, utóbbi pedig augusztusban a Román Kupa második körében, valamint szeptemberben a pontvadászat odavágójában is háromgólos győzelmet aratott. Ezúttal azonban a kék-fehér mezeseknek sikerült pontot rabolni ellenfelüktől.

A vendégek hamar vezetéshez jutottak, a házigazdáknak mondhatni egygólos hátrányból indult a mérkőzés. Focșani a 7. percben gólra váltotta első lehetőségét, a hazai védők egy szöglet utáni kavarodásban nem tudtak tisztázni, a szemfüles Panaite pedig a labdát a hálóba bepöckölte. A moldvai labdarúgók a mérkőzés teljes ideje alatt komoly veszélyt jelentettek a rögzített helyzeteknél a hazai kapura, és csak a szerencsén, illetve Bunduc kapuson múlott, hogy nem növelték találataik számát.

A kapott gól nem szegte kedvét a kék-fehér mezeseknek, akik a 20. percben kiegyenlítettek, Gazda passzolt jó ütemben Ştefănescu elé, aki kapura fordult, majd bal lábbal könnyedén a hálóba gurított. A hátralévő időben a mezőnyben zajlott a küzdelem, azonban veszélyesebb helyzet nélkül fejezték be a játékrészt.

A kézdivásárhelyi csapat jött ki elszántabban az öltözőből, magasabb sebességre kapcsolt, több gólhelyzetet kialakított, így megélénkült a találkozó, viszont a próbálkozásokból hiányzott az átütő erő, ami eldönthette volna a mérkőzés sorsát. Păun és Ştefănescu végigküzdötte a találkozót, de nem tudták bevinni a döntő találatot, majd a hajrában benne volt a levegőben a céhes városi gól, de előbb Ştefănescu jól célzott szabadrúgását hárította Dogaru kapus, majd Stanciu fejese kerülte el kevéssel a kapu területét, ám Bunduc hálóőrnek is be kellett mutatnia egy parádés védést, így maradt az 1–1.

„Egy pontot szereztünk, lehetett volna három is, de akár az ellenfél is nyerhetett volna. Nem mindenki játékával vagyok elégedett, sajnos vannak, akik nem nyújtják a tőlük telhető legtöbbet a pályán. A Sepsi OSK elleni barátságos mérkőzésen nyújtott odaadást és koncentrálást hiányolom, és nem győzöm hangsúlyozni, minden találkozóra úgy kell készülni, mint egy döntőre. A hátralevő tíz meccsen a legfontosabb, ha pontokat veszítünk is, ne veszítsünk meccseket. Sérülések, eltiltások hátráltatnak, de a játékosok meg kell, hogy értsék, aki pályára lép, annak bizonyítani kell” – nyilatkozta a mérkőzés után Gazda József játékos-edző.

Labdarúgó III. liga, 1. csoport, 20. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Focșani 1–1 (1–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 400 néző. Vezette: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea). KSE: Bunduc–Ghinea (Bukur, 61.), Păun, Stanciu, Cîrstian, Gazda, Ştefănescu, Gajdó T., Tompa, Kurtuly (Gáll, 46.), Bagoly (Vârtosu, 71.). Edző: Polgár László. Focșani: Dogaru–Petrescu, Panaite, Salaoru, Mihai, Pădineanu, Săpunaru, Lupu, Manu, Predoiu, Lăudatu (Paizan, 84.). Edző: Burcă Vasilică. Gólszerzők: Ştefănescu (21.), illetve Panaite (7.). Sárgalap: Gajdó T. (49.), Ghinea (59.), Bukur (64.), Ştefănescu (89.), illetve Pădineanu (54.), Mihai (84.).

További eredmények: Pașcani–Ceahlăul Piatra Neamț 0–2, Râmnicu Sărat–Sănătate Darabani 4–1, Știința Miroslava–Gloria Buzău 1–5, Galaci Oțelul–Bucovina Rădăuți 1–0, Sporting Liești–FC Botoșani II. 0–2, Metalul Buzău–Șomuz Fălticeni 6–2, a Foresta Suceava állt.

A rangsor:

1. Gloria 17 2 0 55–10 53

2. Oţelul 14 3 2 33–12 45

3. Rădăuţi 12 1 5 35–14 37

4. Miroslava 12 1 6 29–23 37

5. Suceava 8 5 5 28–24 29

6. Focşani 7 7 4 25–17 28

7. Lieşti 8 3 8 22–18 27

8. Ceahlăul 8 2 9 23–19 26

9. Metalul 7 4 8 25–26 25

10. KSE 5 4 10 24–33 19

11. Botoşani 5 2 11 19–31 17

12. Paşcani 5 2 12 16–29 17

13. Fălticeni 5 2 11 16–37 17

14. Rm. Sărat 3 4 12 15–32 13

15. Darabani 2 2 15 16–56 8

A 21. forduló: Foresta Suceava–Kézdivásárhelyi SE, Focșani–Metalul Buzău, Șomuz Fălticeni–Sporting Liești, FC Botoșani II.–Galaci Oțelul, Bucovina Rădăuți–Știința Miroslava, Gloria Buzău–Pașcani, Ceahlăul Piatra Neamț–Sănătatea Darabani, Râmnicu Sărat szabadnapos.