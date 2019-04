A sepsiszentgyörgyi tanács márciusi rendes ülésén fogadta el az erre vonatkozó határozatot, amit Tóth-Birtan Csaba alpolgármester azzal indokolt, hogy a sportklubnak (amely csak nevében municípiumi, valójában a szakminisztérium alárendeltségébe tartozik) valójában a versenysportokkal kell foglalkoznia, az önkormányzat tulajdonában levő Sepsi ReKreatív Rt. pedig már rendelkezik szakemberekkel és tapasztalattal is a különböző sportlétesítmények működtetését illetően. A sporttelep tavaly decemberben került át állami tulajdonból Sepsiszentgyörgy városához, amely akkor a Municípiumi Sportklubbal kötött megbízói szerződést, most azonban saját cégére ruházta át a feladatokat. A vonatkozó tervezetet a sporttelep átadását korábban hevesen ellenző román önkormányzati képviselők közül hárman megszavazták, egyedül a szociáldemokrata Rodica Pârvan tartózkodott. Tóth-Birtan Csaba elmondta még, hogy a Stadion utcai bázison is érvényesek lesznek a nagycsaládosoknak az önkormányzat által nyújtott árkedvezmények. (demeter)